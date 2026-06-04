冷眼集／毒駕防制急就章 政府反應慢半拍

毒駕危害公共安全，政府卻長期輕忽問題嚴重性，直到近期傷亡事故不斷引發民怨沸騰，才急就章拋出未經從長計議的「方案」，從電子煙、車輛管理到最核心的毒品防制，顯示跨部會失職失能，全民還要賠上多少性命，才能喚醒麻痺的政府？

以往毒駕不受政府重視，駕駛人被查獲持有毒品，多只依毒品危害防制條例移送，未被追究「不能安全駕駛」，近年公共危險罪修法，加上唾液毒品快篩執法上路，大量黑數浮上檯面，外界才驚覺毒駕如此嚴重。但相關部會反應慢半拍，直到最近毒駕肇事傷亡事故頻發，無辜民眾家破人亡，行政院才要求各部會加強防制早已危害多年的毒駕。

毒駕根源仍在毒品，查緝毒駕駕駛人及施用毒品藥腳，成效有限，須打破供需，阻絕毒品走私與製造，切斷供應來源；電子煙已成毒品施用器具，卻人手一支彷彿脫管，應加強稽查處罰。

更關鍵在施用市場，世界衛生組織將毒癮者視為病人，非單靠查緝及提高刑責足以嚇阻，除提高刑責並讓毒駕案件不得易科罰金外，應透過醫療、社政、司法協助戒除毒癮，才能復歸社會。

另外，政府研擬管制毒品人口駕照，但現行查獲毒駕後，依法會移置保管車輛、吊扣駕照及牌照，吸毒者領回車輛恐無照上路，可能懸掛其他車輛或偽造車牌，只管駕照，卻未處理毒駕車輛沒入沒收問題，與實際情境完全脫節。

吸毒殘害自身身體，更讓道路環境危機四伏，整體社會承受極大安全風險；政府應強化毒品防制，防堵高風險者接觸動力交通工具，沒有藉口再消極以對、無視每位國民都可能是下一個受害者。