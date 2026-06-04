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冷眼集／毒駕防制急就章 政府反應慢半拍

聯合報／ 本報記者李奕昕

毒駕危害公共安全，政府卻長期輕忽問題嚴重性，直到近期傷亡事故不斷引發民怨沸騰，才急就章拋出未經從長計議的「方案」，從電子煙、車輛管理到最核心的毒品防制，顯示跨部會失職失能，全民還要賠上多少性命，才能喚醒麻痺的政府？

以往毒駕不受政府重視，駕駛人被查獲持有毒品，多只依毒品危害防制條例移送，未被追究「不能安全駕駛」，近年公共危險罪修法，加上唾液毒品快篩執法上路，大量黑數浮上檯面，外界才驚覺毒駕如此嚴重。但相關部會反應慢半拍，直到最近毒駕肇事傷亡事故頻發，無辜民眾家破人亡，行政院才要求各部會加強防制早已危害多年的毒駕。

毒駕根源仍在毒品，查緝毒駕駕駛人及施用毒品藥腳，成效有限，須打破供需，阻絕毒品走私與製造，切斷供應來源；電子煙已成毒品施用器具，卻人手一支彷彿脫管，應加強稽查處罰。

更關鍵在施用市場，世界衛生組織將毒癮者視為病人，非單靠查緝及提高刑責足以嚇阻，除提高刑責並讓毒駕案件不得易科罰金外，應透過醫療、社政、司法協助戒除毒癮，才能復歸社會。

另外，政府研擬管制毒品人口駕照，但現行查獲毒駕後，依法會移置保管車輛、吊扣駕照及牌照，吸毒者領回車輛恐無照上路，可能懸掛其他車輛或偽造車牌，只管駕照，卻未處理毒駕車輛沒入沒收問題，與實際情境完全脫節。

吸毒殘害自身身體，更讓道路環境危機四伏，整體社會承受極大安全風險；政府應強化毒品防制，防堵高風險者接觸動力交通工具，沒有藉口再消極以對、無視每位國民都可能是下一個受害者。

毒品 毒駕

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犯罪工具 交部研議銷毀毒駕車輛

今年至五月十一日毒駕已釀十五死亡、一三九傷，行政院長卓榮泰昨表示，將盡速啟動修法，提高毒駕刑責與罰鍰，也針對涉案車輛研擬沒收機制等系統性防治方案。行政院會今預計討論毒駕議題，法務部研議將毒駕車輛視為犯罪工具，相關部會更研擬對查扣的毒駕車輛「銷毀」可行性，避免吸毒者再有機會駕車。

源頭管控 數發部下架販毒網站拚速度

依托咪酯類「喪屍煙彈」氾濫，駕駛人以電子煙施用方便，加上持有電子煙不罰，使毒駕問題惡化，加上許多毒品透過網站販售，數發部長林宜敬指出，販毒網站宛如春風吹又生，「現在能做的就是跟它比速度，只要衛福部通知，兩小時就會下架。」警方建議衛福部加強管理電子煙，修法處罰持有者。

喪屍煙彈原料 多從印度走私來台

依托咪酯類「喪屍煙彈」毒害台灣，刑事局分析，販毒集團多向印度藥廠購買依托咪酯類粉末，走私來台分裝電子煙彈販賣，國內亦有零星製造，除持續查緝，並在境外及關口攔截。

毒駕重罰嚇阻有限 專家：治療銜接更關鍵

毒駕事件引發社會關注，政府研議加重毒駕罰則。衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文說，加強管理與處罰確有必要，但毒駕防制的核心不只在處罰，也需要銜接治療，才能降低毒駕者再犯的風險，真正提升社會安全。檢警也都指出，無法單靠重罰解決毒駕，需要配套並加強協助戒除毒癮，才能從根本改善。

雲林今年已查獲210件毒駕 23名累犯姓名、照片全公布

近期毒駕事故頻傳，雲林1至5月查獲210件毒駕，為有效遏止毒駕重犯，交通部公路局嘉義區監理所雲林監理站公布23名毒駕累犯的姓名及照片，警方呼籲，毒駕害人害己，提醒民眾勿以身試法及心存僥倖。

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