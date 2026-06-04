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犯罪工具 交部研議銷毀毒駕車輛

聯合報／ 記者李奕昕胡瑞玲／台北報導

<a href='/search/tagging/2/毒駕' rel='毒駕' data-rel='/2/141946' class='tag'><strong>毒駕</strong></a>危害嚴重，今年至五月十一日已造成十五人死亡、一三九人受傷，警政署依內政部指示與交通部研議，管制毒品人口駕照。本報資料照片
毒駕危害嚴重，今年至五月十一日已造成十五人死亡、一三九人受傷，警政署依內政部指示與交通部研議，管制毒品人口駕照。本報資料照片

今年至五月十一日毒駕已釀十五死亡、一三九傷，行政院長卓榮泰昨表示，將盡速啟動修法，提高毒駕刑責與罰鍰，也針對涉案車輛研擬沒收機制等系統性防治方案。行政院會今預計討論毒駕議題，法務部研議將毒駕車輛視為犯罪工具，相關部會更研擬對查扣的毒駕車輛「銷毀」可行性，避免吸毒者再有機會駕車。

半年來毒駕肇事致死不斷，有勸募冬衣送弱勢者的中小學女教師遭撞死，還有「三寶媽」留下最小僅六歲的三名兒子、新婚不到一年夫妻天人永隔。五月更連兩天出人命，林姓老翁與妻子、長女赴次女夫婦在店門口遭吸毒的李姓男子開車衝撞後造成兩死；隔天林姓老婦騎機車載妹妹吃飯，返家途中停等紅燈遭王姓男子倒車撞擊，妹妹不治，姊妹生死永訣。

近年毒駕案件與肇事雙雙成長。

刑事局統計，前年查獲二六一九件毒駕依刑法公共危險罪移送，去年增至八六五九件，今年至四月已達四七二五件；警政署統計，前年毒駕事故九十件造成十一死、八十五傷，去年升至二六六件、十九死、二二九傷，今年至第一季就發生一一三件、六死、一○五傷。

毒駕事故飆升引爆民怨，警政機關祭出強力查緝手段外，各部會也紛紛提出修法，交通部擬修正「道路交通管理處罰條例」，將毒駕罰則從現行的吊扣駕照一至二年，加重為吊銷駕照且三年不得再考；施用第一級、第二級毒品者，即使未有駕車行為，也將吊銷其駕照並限制重新考領。

法務部則擬將近來毒駕頻頻查獲的依托咪酯類毒品（俗稱喪屍煙彈）從第二級毒品升級為第一級毒品。檢警都建議將毒駕車輛視為犯罪工具扣押、沒收，防止高風險者繼續使用。

交通部主秘沈慧虹表示，吸毒本身就是犯法，吸了毒還去開車，車輛就有可能變成殺人工具，以此角度看，罰則不會很重。

但民眾質疑，毒駕者根本不在乎相關罰則，吸毒者仍會無照上路，就算修法要吊照、加重罰金或沒入車輛的做法根本治標不治本。有民眾建議只要發現毒駕就銷毀車輛，不論毒駕者是否為車主。對此，交通部表示，會研議其可行性。

緝毒警官說，德國是毒品人口駕照管理最嚴格國家之一，值得借鏡。在德國若是因施用毒品被吊銷駕照，重考須通過醫學檢查、反應測試、心理訪談，經醫師評估健康狀態，自費檢附六個月至一年內尿液檢驗報告證明未再施用，接受反應時間及注意力集中度測試，並由心理專家觀察，是否意識毒駕嚴重深刻反省，改變生活型態。

毒駕 卓榮泰 法務部

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今年至五月十一日毒駕已釀十五死亡、一三九傷，行政院長卓榮泰昨表示，將盡速啟動修法，提高毒駕刑責與罰鍰，也針對涉案車輛研擬沒收機制等系統性防治方案。行政院會今預計討論毒駕議題，法務部研議將毒駕車輛視為犯罪工具，相關部會更研擬對查扣的毒駕車輛「銷毀」可行性，避免吸毒者再有機會駕車。

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