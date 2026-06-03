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雲林今年已查獲210件毒駕 23名累犯姓名、照片全公布
近期毒駕事故頻傳，雲林1至5月查獲210件毒駕，為有效遏止毒駕重犯，交通部公路局嘉義區監理所雲林監理站公布23名毒駕累犯的姓名及照片，警方呼籲，毒駕害人害己，提醒民眾勿以身試法及心存僥倖。
警方表示，駕駛只要唾液毒品快篩呈陽性，除依刑法公共危險移送外，再依道路交通管理處罰條例規定，最高可處12萬元罰鍰並當場移置保管車輛、扣繳牌照2年及吊扣駕照；若10年內再犯，第2次最高罰12萬元並吊扣駕照3年，第3次以上將加重裁罰且無上限並公布其姓名、照片及違法事實。
另拒絕接受唾篩檢測者將直接處以18萬元罰鍰，當場移置保管車輛及吊銷駕照，拒測累犯者處36萬元罰鍰，第3次以上將加重裁罰且無上限並公布其姓名、照片及違法事實。
雲林監理站6月2日公布23名毒駕累犯，累犯公開資料可於公布專區查詢，累犯相片將由雲林監理站更新。公布專區網址：https://cyi2.thb.gov.tw/News.aspx?n=11869&sms=14206&_CSN=4656
警方經統計今年1月1日至5月底為止，共查獲毒駕210件，強調毒駕除處高額罰鍰及扣車外，更可依公共危險現行犯逮捕並移送法辦。毒駕害人害己，提醒民眾勿以身試法及心存僥倖。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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