快訊

AI教父也愛台味！黃仁勳於北流外設辦桌犒賞員工 父母女兒同行現身

雙馬尾太幼齒？穿死庫水挨轟「喜歡她有病」 143公分AV女優反擊了

要變天了！明起南部雷陣雨這日擴全台 下周一起防豪大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林今年已查獲210件毒駕 23名累犯姓名、照片全公布

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

近期毒駕事故頻傳，雲林1至5月查獲210件毒駕，為有效遏止毒駕重犯，交通部公路局嘉義區監理所雲林監理站公布23名毒駕累犯的姓名及照片，警方呼籲，毒駕害人害己，提醒民眾勿以身試法及心存僥倖。

警方表示，駕駛只要唾液毒品快篩呈陽性，除依刑法公共危險移送外，再依道路交通管理處罰條例規定，最高可處12萬元罰鍰並當場移置保管車輛、扣繳牌照2年及吊扣駕照；若10年內再犯，第2次最高罰12萬元並吊扣駕照3年，第3次以上將加重裁罰且無上限並公布其姓名、照片及違法事實。

另拒絕接受唾篩檢測者將直接處以18萬元罰鍰，當場移置保管車輛及吊銷駕照，拒測累犯者處36萬元罰鍰，第3次以上將加重裁罰且無上限並公布其姓名、照片及違法事實。

雲林監理站6月2日公布23名毒駕累犯，累犯公開資料可於公布專區查詢，累犯相片將由雲林監理站更新。公布專區網址：https://cyi2.thb.gov.tw/News.aspx?n=11869&sms=14206&_CSN=4656

警方經統計今年1月1日至5月底為止，共查獲毒駕210件，強調毒駕除處高額罰鍰及扣車外，更可依公共危險現行犯逮捕並移送法辦。毒駕害人害己，提醒民眾勿以身試法及心存僥倖。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

雲林監理站公布23名毒駕累犯姓名、照片。圖／雲林縣警局提供
雲林監理站公布23名毒駕累犯姓名、照片。圖／雲林縣警局提供

毒駕 雲林 駕照

延伸閱讀

汽車毒駕擬罰12萬 最快年底實施

國外吸毒返台也會被吊照 毒駕車輛交通部研擬「銷毀」可行性

5月下旬15天就羈押毒駕42人 內政部：今年加購4萬5711劑毒篩試劑

影／高雄男疑毒駕逆向衝撞市場 撞毀5車遭逮

相關新聞

雲林今年已查獲210件毒駕 23名累犯姓名、照片全公布

近期毒駕事故頻傳，雲林1至5月查獲210件毒駕，為有效遏止毒駕重犯，交通部公路局嘉義區監理所雲林監理站公布23名毒駕累犯的姓名及照片，警方呼籲，毒駕害人害己，提醒民眾勿以身試法及心存僥倖。

毒駕案攀升顯示毒品更氾濫？基警：加強查緝成果 重點在毒駕肇事下降

基隆市警方今年1至5月查獲117件毒駕，比去年同期增加近九成，有人質疑是不是毒品更氾濫或毒駕更惡化。市警局今天表示，查獲案件增加是因執法及查緝量能提升，反觀今年1至5月毒駕肇事比例下降二成二，顯示警方有效執法，避免民眾遭受毒駕肇事傷害。

嘉義警方加強執法查獲2名毒駕 檢方聲押法院裁定一放一押

嘉義縣警方昨天查獲2名男子涉嫌毒駕，移送嘉義地檢署複訊後，檢察官以有再犯之虞向嘉義地方法院聲請羈押。嘉義地院裁定，其中張姓男子因缺乏尿液鑑定報告且快篩程序有疑義，難以認定有反覆實施同一犯罪之虞，法官駁回聲請並諭知無保請回；另一名陳姓男子則因有多次施用毒品紀錄，且每天使用交通工具，被認定確有反覆毒駕可能性，法官裁定羈押。

影／男開車與機車碰撞疑憂毒駕曝光 猛踩油門肇事逃逸1小時遭逮

倪姓男子今天涉嫌吸毒後開車上路，撞倒騎機車的王姓女子後，疑擔心毒駕曝光逃離現場。警方調閱道路監視器，1個小時後攔下倪男開的車，實施毒品唾液檢測呈陽性反應，將他帶回調查，將依公共危險等罪嫌偵辦，並建請檢方聲押。

照片永久留網路！竹市警察局公布酒毒駕累犯名單

終身社會性死亡！酒駕、毒駕累犯不只面臨罰鍰與刑責，個人資料還可能被公開。新竹市警察局今天公開酒（毒）駕及拒測累犯，凡10年內有酒駕、毒駕或拒絕酒測等累犯紀錄者，依法將公布姓名、照片及違規事實，提醒民眾切勿心存僥倖。

1200顆喪屍煙彈原料被扣 毒鴛鴦用人頭租屋分裝販賣

林姓男子因毒品案被通緝，涉嫌在桃園市住處分裝依托咪酯「喪屍煙彈」販賣，由王姓女友及王姓小弟協助；刑事局搜出依托咪酯8公斤，估算可分裝價值250萬元的1200顆煙彈，逮捕3人依毒品罪移送，林男發監執行，檢方命其他兩人各10萬元交保。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。