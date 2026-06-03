毒駕案攀升顯示毒品更氾濫？基警：加強查緝成果 重點在毒駕肇事下降

基隆市警方今年1至5月查獲117件毒駕，比去年同期增加近九成，有人質疑是不是毒品更氾濫或毒駕更惡化。市警局今天表示，查獲案件增加是因執法及查緝量能提升，反觀今年1至5月毒駕肇事比例下降二成二，顯示警方有效執法，避免民眾遭受毒駕肇事傷害。

基隆市警局今天表示，為了維護社會治安及交通安全，近期持續強化毒品查緝及溯源緝毒工作。網路流傳基隆毒品案件熱點圖表資遭訊，遭外界錯誤解讀基隆毒品氾濫，或毒駕問題惡化，特別要對外說明澄清。

警方說，網路圖資呈現的是警方查獲成果及執法強度，而非地區毒品問題嚴重程度。未來將持續透過精準路檢、熱點分析、跨機關合作及毒品溯源追查等策略，以「查緝毒駕、溯源緝毒、防制危害」三大面向同步推動，全力降低毒品及毒駕犯罪風險，守護市民生命財產安全。

警方指出，毒品為無被害者犯罪，不會主動報案或投案，且毒品駕駛具有高度隱匿性，須透過路檢攔查、交通稽查、肇事案件追查及毒品溯源等方式主動發掘。查獲數增加，反映的是警方執法強度及查緝能量提升。

基隆市警局去年查獲毒駕案件266件，較前年增加200件，增幅達三倍。今年1至5月查獲171件，較去年同期增加80件，增幅87.9%，顯示警方將毒駕列為重點查緝項目，持續將潛藏道路上的高風險駕駛人查緝到案。

毒駕肇事部分，基隆市去年毒駕肇事發生18件，占毒駕比率6.77%。今年1至5月毒駕肇事發生9件，占毒駕比率5.26%，肇事比例下降約二成二，代表警方透過街道有效執法，主動查緝毒駕來預防肇事危害發生，避免民眾遭受毒駕肇事帶來的傷害。

市警局表示，為了預防毒駕者對社會產生不可預測的危害，除持續積極蒐證，建請檢察官聲請羈押嫌犯，讓犯罪者暫時與社會隔離，無法再次犯案。去年發生5件重大毒駕肇事案件，獲法院裁定羈押3件。年1至5月針對涉及肇事或累犯等重大案件建請羈押計14件，獲法院裁定羈押5件。

市警局說，除了強力查緝毒駕，警方也持續向上溯源，打擊毒品供應鏈。去年查獲製造、運輸及販賣毒品等上游犯罪嫌疑人92人，較前年增加16.46%。今年1至5月查獲45人，較去年同期增加22人，成長近1倍，展現警方追查毒品來源、瓦解販毒網絡的成果。

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