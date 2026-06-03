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嘉義警方加強執法查獲2名毒駕 檢方聲押法院裁定一放一押

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣警方昨天查獲2名男子涉嫌毒駕，移送嘉義地檢署複訊後，檢察官以有再犯之虞向嘉義地方法院聲請羈押。嘉義地院裁定，其中張姓男子因缺乏尿液鑑定報告且快篩程序有疑義，難以認定有反覆實施同一犯罪之虞，法官駁回聲請並諭知無保請回；另一名陳姓男子則因有多次施用毒品紀錄，且每天使用交通工具，被認定確有反覆毒駕可能性，法官裁定羈押。

中埔分局員警昨天凌晨巡邏時，在中埔鄉和睦村道路發現張男駕車違規行駛，攔查後在車內查獲毒品咖啡包，其唾液快篩呈毒品陽性反應，檢方複訊後以有再犯之虞聲請羈押。嘉義地方法院表示，張男雖然坦承施用毒品咖啡包，但全案僅有唾液快篩結果，缺乏尿液鑑定報告，無法證明體內毒品代謝物濃度已達刑法規定標準。此外，卷內事證無法確認員警採集唾液前是否落實確認注意事項，且未記載張男駕駛狀態或實施直線測試，加上張男酒駕前科距今已7年，難以認定有反覆實施同一犯罪之虞，因此無保請回。

水上分局員警昨天晚上在太保市春珠里巡邏時，發現陳男騎機車未戴安全帽，攔查確認為毒品人口，經同意實施唾液快篩呈安非他命陽性反應，檢方複訊後同樣以有再犯之虞聲請羈押。嘉義地院表示，陳男被查獲時有抽搐情形，涉嫌毒駕犯罪嫌疑重大，雖然陳男沒有酒駕或毒駕前科，但有多次施用 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885 毒品紀錄，且每天都需要使用交通工具。法官考量其施用毒品行為與使用交通工具的頻率，推論確有反覆毒駕可能性，加上毒駕對社會治安影響重大，為防範再犯，裁定准予羈押。

嘉檢警查獲２毒駕送辦，嘉院裁定1人涉嫌重大羈押1人無保請回。圖／本報資料照片
嘉檢警查獲２毒駕送辦，嘉院裁定1人涉嫌重大羈押1人無保請回。圖／本報資料照片

毒品 嘉義 毒駕

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