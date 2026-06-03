收容人待遇／羈押程序反覆且煎熬 司改會：上級法院應負起責任

前民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「是否要羈押，上級法院應該自行裁定，不要再推給下級法院！」近年來羈押決定反覆於一、二審之間的狀況隨著京華城案受到各界注目，司改會盼抗告程序應由上級法院自為裁定。另外羈押審查應由檢察官發動、串供羈押應限定偵查中等訴求。白委陳昭姿受訪時則說，民眾黨團有提修法，防止檢察官濫權羈押、押人取供。

依我國《刑事訴訟法》規定，羈押可分為偵查中與審判中兩個階段，總羈押期限最長不得超過5年，前民眾黨主席柯文哲因京華城案，在偵查與審判階段總計被羈押363天，且來回反覆遭羈押的狀況引發各界討論。

司改會提7大改革

對此，司改會曾對此提出7點改革方向：一、除「逃亡」之外，交保被告若有「滅證」或「串供」行為，亦應沒收保證金。二、羈押審查的抗告程序，應由上級法院自為裁定。三、審判中，羈押審查程序應經檢察官聲請而開啟，而非由法院依職權發動。四、「有串供之虞」作為羈押事由，應限定於「偵查中」適用。

五、羈押替代處分之期間及上限，應有明確規範。六、減少深夜羈押庭，避免審檢辯於身心疲勞之情形下進行羈押審查程序。七、重罪羈押門檻，應回歸一般羈押標準。

滅證勾串應沒入保證金

司改會指出，依現行《刑事訴訟法》第118條規定，被告只有「逃亡」時保證金才會被沒入，如果發現被告恢復自由之身後有「滅證」或「串供」等不當行為，法院無法沒入保證金，但近3年因「有滅證或串供之虞」遭羈押的被告，比「有逃亡之虞」者多了近8倍，「滅證、勾串」也應沒入保證金，強化對被告嚇阻，同時增加法院羈押替代處分的彈性。

「砂石車衝撞總統府案、柯文哲案、前桃園市長鄭文燦的案件，都有反覆羈押發回的狀況！」司改會強調，此情形使被告陷入長時間訴訟程序上的不確定狀態，因此建議建議於上級法院認為抗告有理由之情形，應使上級法院將原裁定撤銷並自為裁定，以避免訴訟上曠日廢時、短時間內羈押決定頻繁變更之弊。

白盼刪除羈押理由

民眾黨立委陳昭姿受訪時則說，黨團有提出《刑事訴訟法》修法，防止檢察官濫權羈押、押人取供，修法也列為黨團的優先法案，會持續積極推動。中華人權協會理事李宜光也表示，台灣的羈押變成報復性手段，在判決確定前提前懲罰被告，以強暴脅迫利誘詐欺方式，取得被告自白的不當手段，需要徹底的改革。

不過民眾黨的草案與司改會不同。民眾黨主張應刪除「勾串共犯或證人之虞」的羈押事由，但司改會認為不該廢除，而且還要加收保證金。法務部次長黃謀信也曾召開記者會表示反對，認為排除羈押原因形同縱容犯罪者肆無忌憚串供證，斲傷偵查效能。

縮短羈押期為1個月

國民黨立委翁曉玲去年曾以檢方有「押人取供」之虞，提案修改《刑事訴訟法》第108條，將偵查中羈押期間從二個月縮短為一個月、審判從三個月減為二個月，以及延長羈押期間，偵查及審判中均不得逾一月。另外，也修改《法院組織法》，新增起訴書公開之相關規定。

翁曉玲表示，長時間的審前羈押違反無罪推定與人身自由保障原則。但我國刑事偵審實務習於以羈押確保偵審之進行，同時藉此嚇阻被告，近五年來法院許可羈押比率高達近八成，如此已踰越羈押作為防止被告逃亡及證據保全手段之分際，轉化為對被告預先施以刑罰，導致「羈押刑罰化」，已違悖無罪推定原則，嚴重侵害被告人權。

然後目前相關法案還在司法法制委員會，尚未有進一步的審查。

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