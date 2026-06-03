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收容人待遇／羈押有時比服刑更難熬 藍委：應改善被羈押者待遇

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「受刑者、被羈押者在牢獄中處境相當艱難，政府應改善其基本待遇！」藍委王鴻薇3日針對被羈押者待遇受訪指出，看守所環境酷熱難耐，恐致身心受創，盼時間、氣溫等規定可更人道；綠委鍾佳濱受訪時表示，監所長者增加，盼法務部協調視訊看診，確保就診、自費用藥之權益。藍委吳宗憲受訪時則說，應增加監獄收容量與管理比。

近來因為民眾黨前黨主席柯文哲遭羈押1年，加上前國民黨立委蔡正元因三中案服刑，讓各界對於受刑人與被羈押者的權益有更多關注。

國民黨立委王鴻薇2日在節目上指出，羈押有時比服刑更難熬，人道上應對人擠人、高溫、失去時間感等處遇作改善。

收容期待遇應更人道

王鴻薇3日受訪時補充說，她常收到監獄受刑人有關環境等遭遇的陳情，另外，由於法院怕羈押者串證，因此會有許多限制，受刑人在監獄還可以使用廣播與電視，但若是被羈押就完全無法使用。她曾經聽被羈押者說，在裡面最痛苦的是「完全沒有時間感」，不能用手機、看時間，時間感完全被剝奪，在身心造成很大壓力。

「被羈押者最後不一定有罪！」王鴻薇強調，但有人被羈押後身心受創，出來還要看身心科，而且現在天氣非常炎熱，之前曾有受刑人因為熱衰竭過世，有些年紀大的被羈押者，身體狀況因此急轉直下。

她指出，受刑人固然要付出自由的代價，但仍應該有更多基本人權的保障（例如時間、風扇與用水等），減少環境對其身心負面的影響，而這方面的措施應可不用修法。

保障慢性患者醫療權

民進黨立委鍾佳濱受訪時則表示，他持續關注受刑人、以及包括看守所在內的收容人權益，主要在於其健康醫療部分，尤其近年來高齡收容人佔比因人口老化與酒駕大幅增長。其中，慢性病患者需要長期定時追蹤、用藥。然而現有監所正常收容量能已嚴重不足，遑論再擴充投入配置醫療資源。

鍾佳濱也指出，既有的「戒護送醫」機制，除了耗用有限的管理人力外（一人就醫、三員隨行），因平日疏於照護、待累積造成急症突發才叫救護車，往往造成憾事。

他說，他正積極協調法務部善用衞福部新推出的「視訊診療辦法」，讓患有慢性病的收容人得以定期接受追蹤診療，並自費取得原處方用藥的照顧，以降低因人身自由受拘束、就醫不便，連帶造成的健康風險。

監所擁擠環境要改善

國民黨立委吳宗憲則以過去視察台北看守所與少觀所的經驗，建議政府徹底解決監所超收、改善管理比與強化遠端醫療。吳宗憲受訪時說，北所超收率曾高達50%，原本容納100人的空間塞了150人，甚至出現6人房擠了9人的情況。在極度擁擠、衛生與通風條件不佳的環境下，不論對收容人或管理同仁都是巨大的心理折磨。

「政府應務實面對空間不足，並優化衛生環境與醫療資源！」吳宗憲說，北所的戒護人力比一度高達1:13.5，遠高於其他國家；在夜間舍房勤務，一名管理員可能要負責525位收容人。如此懸殊的人力比，導致管理人員壓力爆表，甚至發生多起暴行管教人員的情事。沒有身心健康的管教人員，就不可能友善且有效地達成矯正目標。

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