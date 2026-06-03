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影／男開車與機車碰撞疑憂毒駕曝光 猛踩油門肇事逃逸1小時遭逮

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

倪姓男子今天涉嫌吸毒後開車上路，撞倒騎機車的王姓女子後，疑擔心毒駕曝光逃離現場。警方調閱道路監視器，1個小時後攔下倪男開的車，實施毒品唾液檢測呈陽性反應，將他帶回調查，將依公共危險等罪嫌偵辦，並建請檢方聲押。

45歲倪男今天上午10時許駕駛白色轎車，沿基隆市中山區中和路行駛時，與同向王女騎的機車發生碰撞。王女人車倒地，幸未被倪男開的車輾過。王女和車子都倒向對向車道，對向的車輛及時減速，未再撞上她。

沒有時，失控撞及1台機車，造成王姓女騎士摔車，手腳多處擦挫傷；未料，倪男肇事後不但沒有下車察看，反猛踩油門加速逃逸。基隆市警四分局調閱監視器，火速於1小時內逮到倪男，並驗出毒品陽性反應；警詢後，將倪男移送，並建請檢方向法院聲押。

基隆警四分局中華路分駐所警員黃勤恩、蔡叡宇獲報前往現場時，倪男肇事後已逃逸。警員協助將手腳擦傷的58歲王女送醫，並通報追查倪男行蹤。警方調閱沿線監視器畫面，鎖定倪男開車逃逸路線，上午11時許在中山一路、忠一路口攔下倪男。

警員要求倪男下車，但他坐在駕駛座，神情有點恍惚，警方研判他疑有施用毒品後駕車行為，要求實施毒品唾液檢測，結果呈現毒品陽性反應，將他依涉嫌公共危險、肇事逃逸及違反毒品危害條例帶回調查，完成筆錄後將移送基隆地檢署偵辦，並建請檢方聲押，防止再生危害。

警四分局長侯興龍表示，毒品嚴重影響駕駛人的判斷力、專注力及反應能力，極易造成交通事故，危害自身及其他用路人生命安全。毒駕行為不僅觸犯法律，更可能造成無法挽回的傷亡悲劇，警方將持續加強查緝取締作為，依法究辦，維護安全的交通環境及用路人生命安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

倪姓男子今天涉嫌吸毒後開車，撞倒機車後逃離現場。警方1個小時後逮捕他，依公共危險等罪嫌偵辦，並建請檢方聲押。記者邱瑞杰／翻攝
倪姓男子今天涉嫌吸毒後開車，撞倒機車後逃離現場。警方1個小時後逮捕他，依公共危險等罪嫌偵辦，並建請檢方聲押。記者邱瑞杰／翻攝
倪姓男子今天涉嫌吸毒後開車，撞倒機車後逃離現場。警方1個小時後逮捕他，依公共危險等罪嫌偵辦，並建請檢方聲押。記者邱瑞杰／翻攝
倪姓男子今天涉嫌吸毒後開車，撞倒機車後逃離現場。警方1個小時後逮捕他，依公共危險等罪嫌偵辦，並建請檢方聲押。記者邱瑞杰／翻攝
倪姓男子今天涉嫌吸毒後開車，撞倒機車後逃離現場。警方1個小時後逮捕他，依公共危險等罪嫌偵辦，並建請檢方聲押。記者邱瑞杰／翻攝
倪姓男子今天涉嫌吸毒後開車，撞倒機車後逃離現場。警方1個小時後逮捕他，依公共危險等罪嫌偵辦，並建請檢方聲押。記者邱瑞杰／翻攝
倪姓男子今天涉嫌吸毒後開車，撞倒機車後逃離現場。警方1個小時後逮捕他，依公共危險等罪嫌偵辦，並建請檢方聲押。記者邱瑞杰／翻攝
倪姓男子今天涉嫌吸毒後開車，撞倒機車後逃離現場。警方1個小時後逮捕他，依公共危險等罪嫌偵辦，並建請檢方聲押。記者邱瑞杰／翻攝

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