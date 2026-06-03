照片永久留網路！竹市警察局公布酒毒駕累犯名單

終身社會性死亡！酒駕、毒駕累犯不只面臨罰鍰與刑責，個人資料還可能被公開。新竹市警察局今天公開酒（毒）駕及拒測累犯，凡10年內有酒駕、毒駕或拒絕酒測等累犯紀錄者，依法將公布姓名、照片及違規事實，提醒民眾切勿心存僥倖。

據警政署統計，今年1至4月全台已查獲超過4700件毒駕案件，平均每天高達40件。新竹市警察局表示，民眾誤認只有酒後駕車才會遭到公告，但毒駕及拒測累犯同樣適用相關規定。公告內容除真實姓名外，也包含違規人照片及違法事實，相關資訊均可透過監理機關公開平台查詢。

警方指出，毒品會影響駕駛人的判斷力與反應能力，酒駕與毒駕都可能造成重大交通事故，因此執法機關持續強化查緝與宣導工作。至於部分駕駛人企圖透過拒絕酒測規避處分，依法仍將被列入累犯計算，並面臨高額罰鍰及吊銷駕照等行政處分。

警方說明，依現行規定，拒絕酒測者最高可處18萬元罰鍰，並須接受道安講習及相關處分。警方呼籲民眾飲酒後應善用代駕、指定駕駛或叫車服務，避免酒後或施用毒品後駕車，共同維護道路安全。

警方表示，酒（毒）駕及拒測累犯名單均由監理機關依規定公告，民眾可至新竹區監理所網站查詢相關資訊（https://hmv.thb.gov.tw/News.aspx?n=11849&sms=14205）。

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康