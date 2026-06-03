1200顆喪屍煙彈原料被扣 毒鴛鴦用人頭租屋分裝販賣

林姓男子因毒品案被通緝，涉嫌在桃園市住處分裝依托咪酯「喪屍煙彈」販賣，由王姓女友及王姓小弟協助；刑事局搜出依托咪酯8公斤，估算可分裝價值250萬元的1200顆煙彈，逮捕3人依毒品罪移送，林男發監執行，檢方命其他兩人各10萬元交保。

警方調查，39歲林姓男子因販賣毒品被士林地方法院判刑兩年，未入監執行，去年5月被士林地檢署發布通緝；他在桃園龜山區住處由34歲王姓女友、43歲王姓小弟協助，將依托咪酯粉末摻進電子煙油，分裝煙彈販賣，下游藥頭前來取貨，每顆價格2千至2千5百元。

范姓男子透過李姓男子向林男買毒，透過Telegram販賣，刑事局偵九大隊第一隊從藥腳溯源發現，去年12月赴桃園搜索范的住處，李也在場，警方搜出依托咪酯煙油115.17公克、煙彈2顆及毒品咖啡包38包、安非他命0.9克，逮捕兩人移送，追出毒品來自林男。

警方追查林男在桃園、新北市交易，以藥腳當人頭租屋，1、2個月更換租屋處，上月9日搜索龜山租屋處逮捕他及王女、王男，搜出依托咪酯粉末123.5克、煙油8750.6克、煙彈4顆及哈密瓜錠207.3克、一粒眠及卡西酮68.6克。

林男坦承分裝，起初稱自行施用，後來承認販賣。警方查扣分裝夾鏈袋、分裝瓶、分裝瓶蓋、空煙彈殼、煙彈底座、煙彈蓋、施用過煙彈一批及注油瓶2罐、磅秤1台、電子煙主機6支、現金7萬元，詢後將林男解送歸案，將王男、王女移送。

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林姓男子涉嫌在桃園市住處分裝依托咪酯「喪屍煙彈」販賣，由王姓女友及王姓小弟協助，刑事局搜出依托咪酯8公斤逮捕3人。記者李奕昕／翻攝

林姓男子涉嫌在桃園市住處分裝依托咪酯「喪屍煙彈」販賣，由王姓女友及王姓小弟協助，刑事局搜出依托咪酯8公斤逮捕3人。記者李奕昕／翻攝

林姓男子涉嫌在桃園市住處分裝依托咪酯「喪屍煙彈」販賣，由王姓女友及王姓小弟協助，刑事局搜出依托咪酯8公斤逮捕3人。記者李奕昕／翻攝