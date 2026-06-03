吸喪屍煙彈又嗑安毒上路 花蓮男撞橋翻車遭預防性羈押

花蓮一名年約40歲黃姓男子連續兩天施用「喪屍煙彈」與安非他命後開車上路，途中先擦撞路旁號誌燈桿，再失控撞上橋墩翻覆，警方到場後發現黃男疑似毒駕，經快篩呈雙重陽性，全案移送法辦後，法院裁准預防性羈押。

警方今天指出，黃男於1日凌晨駕車行經吉安鄉吉安路二段時，先在七腳川溪口附近擦撞路邊號誌燈桿，隨後車輛失控衝撞橋墩，強大撞擊力導致車輛當場四輪朝天翻覆在車道中央，車頭及擋風玻璃嚴重毀損。

警消獲報到場後協助黃男脫困，所幸僅造成身體多處擦挫傷，意識清楚，隨即送醫治療，不過警方在醫院進一步調查時，發現黃男神情恍惚、反應異常，依執勤經驗懷疑涉及毒後駕車。

經使用毒品唾液快篩檢測後，結果顯示安非他命及依托咪酯均呈陽性反應，警方立即依公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，並建請檢方聲請預防性羈押。

檢警調查發現，黃男自5月30日至31日期間，多次在住處施用依托咪酯及安非他命，直到31日深夜仍駕車外出，疑因毒品藥效發作導致意識不清，進而接連擦撞號誌燈桿及橋墩釀成事故。

花蓮地檢署表示，黃男涉犯刑法施用毒品致不能安全駕駛罪嫌重大，且行為危及不特定用路人生命、身體及財產安全。考量其再犯風險，為避免再次發生毒駕危害公共安全事件，檢方依修正後刑事訴訟法相關規定向法院聲請預防性羈押，獲花蓮地方法院裁准。

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花蓮一名年約40歲黃姓男子連續兩天毒駕，路上先擦撞路旁號誌燈桿，再失控撞上橋墩翻覆，全案移送法辦後，法院裁准預防性羈押。圖／警方提供

花蓮一名年約40歲黃姓男子連續兩天毒駕，路上先擦撞路旁號誌燈桿，再失控撞上橋墩翻覆，全案移送法辦後，法院裁准預防性羈押。圖／警方提供