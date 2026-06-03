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土豆仁不見了？新系大老吳乃仁爭議大 賴清德曾擔保他清白

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導

前民進黨大老吳乃仁涉台糖售地弊案，北院今天簽發拘票，派法警、書記官前往其住處拘提，但未找到人。吳乃仁曾是民進黨最大派系新潮流核心成員，但從政歷程爭議大，涉及台糖售地弊案時，時任台南長賴清德還曾擔保他清白，最後有罪判決定讞；此外另涉及鐽震案、桃色風波，近期還因和北檢檢察官出入高檔餐廳，再度惹議。

吳乃仁在戒嚴時期就已投入黨外運動，是民主進步黨新潮流系內的大老，與邱義仁、林濁水和洪奇昌等齊名，合稱新潮流四大天王，曾多次出任民進黨秘書長。與邱義仁為好友，被黃信介稱為「二粒土豆仁」；2018年他因不滿民進黨中生代共推卓榮泰參與黨主席補選，宣布退出新潮流和民進黨。

2003年5月7日，吳乃仁於台糖董事長任內，由前立委洪奇昌引見春龍公司負責人潘忠豪，販賣台糖土地給春龍公司，2012年2月29日經台中地方法院依背信罪判刑3年10月。

為此，時任台南市長賴清德、民進黨前祕書長王拓、前立委林濁水召開記者會，公開質疑此案「張三賣地關李四」，力陳司法不公。賴清德當時更落淚哽咽表示，若兩人有任何不法，願意以政治生命擔保退出政壇。2014年3月26日，台中高分院再審判決，洪奇昌無罪，吳乃仁以背信罪有期徒刑9個月。

除了台糖購地弊案，吳乃仁另涉及「鐽震案」，遭台北市政府以違反公司法公司未收股本不實登記規定，移送台北地檢署偵辦，最終檢察官偵結，鐽震公司業已收足首期股款8千萬，並未違反公司法規定，因此對吳乃仁予以不起訴處分。

吳乃仁桃色風波也不少，2017年10月，鏡周刊連續多日直擊報導指吳乃仁幾乎夜夜笙歌，流連台北市仁愛路一家有女陪侍的高檔鋼琴酒吧，身邊還常有女陪侍陪伴，並多次帶出場；但一起出入的民進黨立委許智傑被問到與吳乃仁出入聲色場所，笑談當天是討論「宇宙大爆炸」，且吳乃仁上知天文、下知地理，到那裡只是男生聊天、女生倒酒，沒那麼嚴重。

前民進黨大老、台糖公司前董事長吳乃仁。圖／聯合報系資料照片
前民進黨大老、台糖公司前董事長吳乃仁。圖／聯合報系資料照片

吳乃仁 賴清德 邱義仁

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