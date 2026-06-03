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北市警展鐵腕！松山棋牌社涉賭抓149人 聯合市府斷水斷電

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市松山區的樂齡棋牌社涉嫌掛羊頭賣狗肉，以合法掩護非法，用「清潔費」名義變相抽頭供賭客賭博，松山警方一年內二度查緝共抓149人，昨天聯手市府推動第三方警政，會同建管處、自來水事業處及台電公司執行斷水斷電。

據了解，該間棋牌社隱身松山區慶城街地下室，開業至少5年，主打會員制打麻將，客群多為中老年人，業者表面經營棋牌休閒，實則每一將抽取400元的清潔費抽頭盈利。

松山警方去年9月19日持搜索票查緝，查獲59歲謝姓女負責人、2名工作人員及56名賭客共59人，查扣抽頭金（場地服務費）1萬6400元、賭資8萬多點、麻將、牌尺、監視器鏡頭等證物；今年3月5日再次突襲，查獲包含負責人、2名員工及87名賭客共90人，查扣抽頭金、賭資與籌碼逾70萬元。

業者早已被列為「正俗專案」執行對象，由於屢勸不聽，一年被被抓兩次、再犯，警方隨即報請都發局祭出重罰，處以斷水斷電處分；待處分出爐，松山警方昨天會同建管處、台電與自來水公司到場斷水斷電，徹底斷絕賭博歪風。

松山警方呼籲，將持續加強臨檢查緝量能，同時提醒房東，切勿將房屋出租給不法業者，不僅造成治安疑慮，自身權益亦恐受損挨罰，市府團隊將持續結合第三方警政力量，清除治安污染源，維護社區生活環境。

松山警方針對轄內棋牌社遭查緝2次賭博罪，會同市府相關單位依法執行斷水斷電。記者翁至成／翻攝
松山警方針對轄內棋牌社遭查緝2次賭博罪，會同市府相關單位依法執行斷水斷電。記者翁至成／翻攝

松山警方針對轄內棋牌社遭查緝2次賭博罪，會同市府相關單位依法執行斷水斷電。記者翁至成／翻攝
松山警方針對轄內棋牌社遭查緝2次賭博罪，會同市府相關單位依法執行斷水斷電。記者翁至成／翻攝

賭博 北市

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