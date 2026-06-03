影／桃園毒駕案數占全國一半 張雅琳呼籲中央與地方合作建立防線

台中李姓男子住院時曾拿原子筆戳瞎病患右眼，擔任粗工和同事吵架又縱火燒工程行，長期進出監所，去年他和母親吵架情緒崩潰，半夜拿美工刀隨機割畫熟睡中黃姓街友的脖子，幸無生命危險，釀黃恐懼但迫於生活，只能「挑在有監視器街邊睡覺」，法院依傷害罪判李1年，可上訴。

2026-06-03 09:10