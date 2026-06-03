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影／桃園毒駕案數占全國一半 張雅琳呼籲中央與地方合作建立防線

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導

近日毒品與毒駕問題頻傳，引發社會關注。民進黨立委張雅琳今天與桃園市議員黃崇真、李宗豪舉行記者會，指出桃園毒品查緝案件占全國一半以上，中央與地方應該密切合作，並檢討相關法規，建立新興毒品煙彈地方防線。

張雅琳表示，新興毒品像是依托咪酯（喪失煙彈）等常偽裝成電子煙，甚至流入校園危害孩童身心健康，引發校園安全和家庭支持的挑戰，而根據法務部調查局統計，桃園在全國毒品查緝案件中連續多年占一半以上，可見桃園承受全國最重的查緝和流通壓力，中央已經修正《菸害防制法》，但是桃園反而廢止《電子煙危害防制自治條例》，呼籲中央立法補破網，地方立法打擊毒品熱點，桃園市政府應提出「新興毒品菸彈防制自治條例」或相關自治規範，同時跨局處整合教育、衛生、警政資源，建立預警流程，在校園與家庭建立防線。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

近日毒品與毒駕問題頻傳，其中桃園桃園毒駕案數占全國一半，民進黨立委張雅琳（中）今天與桃園市議員黃崇真（左）、李宗豪（右）舉行記者會，呼籲中央與地方應該密切合作，建立新興毒品煙彈地方防線。記者潘俊宏／攝影
近日毒品與毒駕問題頻傳，其中桃園桃園毒駕案數占全國一半，民進黨立委張雅琳（中）今天與桃園市議員黃崇真（左）、李宗豪（右）舉行記者會，呼籲中央與地方應該密切合作，建立新興毒品煙彈地方防線。記者潘俊宏／攝影

近日毒品與毒駕問題頻傳，其中桃園桃園毒駕案數占全國一半，民進黨立委張雅琳（中）今天與桃園市議員黃崇真（左）、李宗豪（右）舉行記者會，呼籲中央與地方應該密切合作，建立新興毒品煙彈地方防線。記者潘俊宏／攝影
近日毒品與毒駕問題頻傳，其中桃園桃園毒駕案數占全國一半，民進黨立委張雅琳（中）今天與桃園市議員黃崇真（左）、李宗豪（右）舉行記者會，呼籲中央與地方應該密切合作，建立新興毒品煙彈地方防線。記者潘俊宏／攝影

張雅琳 桃園 毒品

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