搭公車遇「喪屍」！癱躺座椅恍吸電子煙 新北警方動手追查

新北市五股區昨天有人在公車上發現1名男子癱躺椅子上吸食電子煙，動作遲緩、意識恍惚像極了喪屍煙毒。乘客當時並未報案，但下車後感覺心跳加快擔心吸到毒品「二手煙」。警方表示已著手找人，若涉及不法將依法究辦。

民眾發串描述昨晚6時許，1名男子自五股西雲寺上車搭乘橘19公車，後來他橫躺佔2個座位吸電子煙，看起來癱軟無力、動作遲緩、神情恍惚，當時其他乘客都在滑手機沒發現，「我搭了10幾分鐘，下車後有感覺心跳加快」擔心吸到毒品二手煙。

看見串文的網友眼尖發現該名男子疑似穿著知名物流公司制服，也有人上網查詢若在車內密閉空間吸到依託咪酯毒品二手煙霧的健康危害，引發熱烈討論。

轄區蘆洲警分局表示，當時未接獲民眾報案，員警看到串文已主動介入調查，除聯繫貼文者協請提供線索，並向公車業者調閱資料，將從該名男子上下車地點擴大追查，嘗試找到當事人說明釐清，若涉及不法將依法究辦。

警方呼籲民眾若發現他人涉嫌犯罪，可在確保自身安全情況下蒐證，並撥打110或用其他方式即時報案，警方會派員到場處理。

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