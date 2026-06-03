影／南投銀樓遭搶驚動整條街！熱血民眾街頭逮人 壓制過程全曝光

南投市發生銀樓搶案，一名頭戴假髮、鴨舌帽及口罩的男子，看準銀樓準備關門竟闖入控制老闆娘，還拉下鐵捲門要搜括金飾財物，老闆娘趁隙逃出呼救，附近民眾聽到挺身而出，搶匪遭眾人壓制在地，警方到場逮人，今依強盜罪將其送辦。

據了解，33歲許姓男子疑在外欠債而心生歹念，鎖定傳統銀樓下手行搶，昨晚8時許到南投市區一家銀樓外，先是觀察銀樓營業及內部動態，見老闆娘在外頭準備關門打烊，迅速將老闆娘推入店內，還拉下鐵捲門，意圖搜括店內金飾財物。

犯案過程中，老闆娘尖叫並奮力抵抗，並在搶匪搜刮財物時成功掙脫控制，趁隙逃出店外呼救，附近民眾聽到銀樓遭搶，有人呼救立刻挺身而出，有人報警，更有大批群眾趨前包圍搶匪，合力將其壓制在銀樓旁騎樓地上，警方隨後到場逮人。

警方調查，許嫌攜帶手套、水果刀、鐵鎚、模擬槍及手電筒等作案工具行搶，更頭戴假髮、鴨舌帽及口罩等刻意變裝犯案，企圖藉以掩飾身分，更看準店家準備關門打烊之際犯案，足見事前已經過縝密規畫預謀，並非臨時起意。

南投警分局表示，昨天接獲有銀樓搶案案後，立即調員趕赴現場，抵達時發現許姓嫌犯已遭見義民眾合力壓制在地，假髮、鴨舌帽等散落一地，員警當場查扣相關犯案工具，將其逮捕後帶回派出所偵辦，全案今天依強盜罪嫌移送南投地檢署。

而搶案發生當下，不少人圍觀拍下眾人合力壓制搶匪的畫面，並分享網路社團，許多網友感謝這群勇敢的「無名英雄」，直呼這年頭見義勇為的人不多了；基於安全考量，警方仍呼籲，如遇危急狀況應以自身安全為優先，立即撥打110報案。