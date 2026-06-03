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網路販毒網站有如春風吹又生 數發部長：現在能做的就是跟它比速度

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導

毒駕問題日益嚴重，許多毒品現在都透過網站、電商平台販售，立法院交委會今日審查數發部預算，多位立委都對網路販售毒品問題提出質疑，數發部長林宜敬指出，販毒網站仿若春風吹又生，「現在能做的就是跟它比速度，只要衛福部通知，我們兩小時就會下架。」並運用人工智慧（AI）進行網路巡檢，希望降低網路販毒問題。

民進黨委員李昆澤質詢時指出，電子煙是新興毒品核心載具，衛福部國健署公布的最新統計顯示，今年1-4月監測到網路違法販售電子煙共1萬1503件，其中已順利下架1萬1425件，網路下架率高達99.3%，國內外違法網站也停止解析達3361件。但他認為，「很顯然的，公布出來的下架率跟實質流通率有很大落差」。

針對毒駕取締查獲件數，民進黨立委林俊憲也說，根據統計，2023年取締件數才315件，2024年已經成長7倍來到2619件，2025年達到8659件，而今年1-4月為止，查獲件數已經來到4725件，這已經是去年的半數；而從毒駕死傷統計來看，2025年毒駕造成的死傷件數已經達到266件，較2024年的90件大幅成長195%，光是2026年1-3月也有113件。

毒駕造成的嚴重傷亡案件，已引起社會憤怒討論，李昆澤指出，這些行政下架措施並未有效抑制這些黑市、網路平台實質流通率，即使衛福部、數發部都說要下架這些電子煙網站，但是這些網站關了又開，還可以利用境外免洗網域以及自動化動態DNS轉址，原網址被下架後，境外伺服器就能夠無縫重建網站。

國民黨立委洪孟楷也表示，到現在為止，Google只要輸入「電子煙」三個字，就可以搜尋到非法網站，質疑數發部對於下架毒品販售網頁不夠積極，「你就不要跟我講你做了什麼政績」。

面對立委質詢，林宜敬指出，數發部也有通知所有電商平台，針對關鍵字進行封鎖，但是，這些違法販售人士也會在網路上使用黑話，例如電子菸具的黑話就叫主機，毒品的黑話就叫糖果，「關鍵字部分必須取得平衡、不能過度限制，否則連一般正常糖果都買不到。」

林宜敬指出，網路販售毒品現在面臨兩個問題，一個是跨境問題，另外一個就是春風吹又生的問題，「我們現在能做的事情，就是跟它比速度，現在只要衛福部通知我們，我們就會在兩小時內馬上下架，讓每一個網站存活時間愈短愈好。架設一個網站不需要那麼多時間，但是，他們通知潛在客戶架設一個新網站則需要很長時間，至少需要一、兩個禮拜，客戶才會知道架設了一個新網站。」

另外一個作法則是運用AI去做網路巡檢，林宜敬表示，「我們用AI去網路上巡查，有些可疑的語言，例如糖果、主機等黑話，若有類似的話，我們就會請衛福部趕快做檢查。」希望透過這些方式，讓非法販毒網站存活時間儘量縮短。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

數發部長林宜敬說，販毒網站彷彿吹風吹又生，「現在能做的就是跟它比速度。圖／本報資料照片
數發部長林宜敬說，販毒網站彷彿吹風吹又生，「現在能做的就是跟它比速度。圖／本報資料照片

販毒 李昆澤 林宜敬

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