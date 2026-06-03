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台南市警局取締毒駕大執法 今年迄今已逮毒駕690人掃蕩逾32萬公克毒品

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

針對近期全國接連發生多起毒駕致死重大事故，為展現「毒駕零容忍」決心，台南市長黃偉哲要求警察局通令所屬各單位，全面強化毒駕取締勤務；市警局統計，今年1月至5月底止，台南市全市共查獲毒駕案690件，依公共危險罪移送690人，另查獲毒品案件1531件。

台南市警局上月28日至30日執行「取締毒駕大執法」專案，針對毒駕高風險路段、聯外幹道及娛樂場所周邊，執行高密度路檢攔查與巡邏勤務，鎖定甲基安非他命、海洛因、愷他命及依托咪酯等易造成危險駕駛毒品，結合路檢攔查、情資分析及向上溯源等策略同步執行。

統計3天專案勤務，共查獲毒駕案件32件、移送32人；另自今年1月1日至5月31日止，全市共查獲毒駕案690件，移送690人，毒品案件則有1531件，移送1434人，共起獲各級毒品總重量達32萬3145公克，並持續落實「向上溯源」原則，成功追查供毒藥頭106人，另破獲毒品分裝場9件。

警察局長林國清指出，毒品嚴重危害身心健康，大幅影響駕駛人判斷力及反應能力，極易釀成重大交通事故與無辜傷亡；警方將持續以高強度勤務全面查緝毒駕與毒品犯罪，秉持「發現即嚴辦、查獲即溯源」原則，自源頭遏止毒駕案件發生，掃毒斷根、絕不寬貸。

警方也呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法，台南市警方將持續強勢執法作為，全力防制毒駕危害；如發現可疑人車或疑似毒駕情事，可立即撥打110報案專線，共同維護大臺南交通安全與治安環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南市警局上月28日至30日執行「取締毒駕大執法」專案，針對毒駕高風險路段、聯外幹道及娛樂場所周邊，執行高密度路檢攔查與巡邏勤務。記者袁志豪／翻攝
台南市警局上月28日至30日執行「取締毒駕大執法」專案，針對毒駕高風險路段、聯外幹道及娛樂場所周邊，執行高密度路檢攔查與巡邏勤務。記者袁志豪／翻攝

台南市警局上月28日至30日執行「取締毒駕大執法」專案，針對毒駕高風險路段、聯外幹道及娛樂場所周邊，執行高密度路檢攔查與巡邏勤務。記者袁志豪／翻攝
台南市警局上月28日至30日執行「取締毒駕大執法」專案，針對毒駕高風險路段、聯外幹道及娛樂場所周邊，執行高密度路檢攔查與巡邏勤務。記者袁志豪／翻攝

台南市警局上月28日至30日執行「取締毒駕大執法」專案，針對毒駕高風險路段、聯外幹道及娛樂場所周邊，執行高密度路檢攔查與巡邏勤務。記者袁志豪／翻攝
台南市警局上月28日至30日執行「取締毒駕大執法」專案，針對毒駕高風險路段、聯外幹道及娛樂場所周邊，執行高密度路檢攔查與巡邏勤務。記者袁志豪／翻攝

台南市警局自今年1月1日至5月31日止，全市共查獲毒品案件1531件，起獲各級毒品總重量達32萬3145公克。記者袁志豪／翻攝
台南市警局自今年1月1日至5月31日止，全市共查獲毒品案件1531件，起獲各級毒品總重量達32萬3145公克。記者袁志豪／翻攝

台南市警局上月28日至30日執行「取締毒駕大執法」專案，針對毒駕高風險路段、聯外幹道及娛樂場所周邊，執行高密度路檢攔查與巡邏勤務。記者袁志豪／翻攝
台南市警局上月28日至30日執行「取締毒駕大執法」專案，針對毒駕高風險路段、聯外幹道及娛樂場所周邊，執行高密度路檢攔查與巡邏勤務。記者袁志豪／翻攝

台南市警局自今年1月1日至5月31日止，全市共查獲毒品案件1531件，起獲各級毒品總重量達32萬3145公克。記者袁志豪／翻攝
台南市警局自今年1月1日至5月31日止，全市共查獲毒品案件1531件，起獲各級毒品總重量達32萬3145公克。記者袁志豪／翻攝

毒駕 台南 毒品

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