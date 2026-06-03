聽新聞
0:00 / 0:00
台南市警局取締毒駕大執法 今年迄今已逮毒駕690人掃蕩逾32萬公克毒品
針對近期全國接連發生多起毒駕致死重大事故，為展現「毒駕零容忍」決心，台南市長黃偉哲要求警察局通令所屬各單位，全面強化毒駕取締勤務；市警局統計，今年1月至5月底止，台南市全市共查獲毒駕案690件，依公共危險罪移送690人，另查獲毒品案件1531件。
台南市警局上月28日至30日執行「取締毒駕大執法」專案，針對毒駕高風險路段、聯外幹道及娛樂場所周邊，執行高密度路檢攔查與巡邏勤務，鎖定甲基安非他命、海洛因、愷他命及依托咪酯等易造成危險駕駛毒品，結合路檢攔查、情資分析及向上溯源等策略同步執行。
統計3天專案勤務，共查獲毒駕案件32件、移送32人；另自今年1月1日至5月31日止，全市共查獲毒駕案690件，移送690人，毒品案件則有1531件，移送1434人，共起獲各級毒品總重量達32萬3145公克，並持續落實「向上溯源」原則，成功追查供毒藥頭106人，另破獲毒品分裝場9件。
警察局長林國清指出，毒品嚴重危害身心健康，大幅影響駕駛人判斷力及反應能力，極易釀成重大交通事故與無辜傷亡；警方將持續以高強度勤務全面查緝毒駕與毒品犯罪，秉持「發現即嚴辦、查獲即溯源」原則，自源頭遏止毒駕案件發生，掃毒斷根、絕不寬貸。
警方也呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法，台南市警方將持續強勢執法作為，全力防制毒駕危害；如發現可疑人車或疑似毒駕情事，可立即撥打110報案專線，共同維護大臺南交通安全與治安環境。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。