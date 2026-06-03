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台中爆隨機攻擊...狠男揮刀割頸濺血 街友遇害「只敢找監視器路邊睡」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中李姓男子住院時曾拿原子筆戳瞎病患右眼，擔任粗工和同事吵架又縱火燒工程行，長期進出監所，去年他和母親吵架情緒崩潰，半夜拿美工刀隨機割畫熟睡中黃姓街友的脖子，幸無生命危險，釀黃恐懼但迫於生活，只能「挑在有監視器街邊睡覺」，法院依傷害罪判李1年，可上訴。

檢警調查，李男2025年8月5日半夜12點22分，見黃姓街友躺臥在中區台灣大道的騎樓睡覺，竟手持美工刀朝黃脖子割畫1刀，釀對方脖子撕裂傷，所幸黃當時脖子上有圍繞一定厚度脖套，減緩相當程度刀傷，否則後果不堪設想，送醫無生命危險。

李落網後自白坦承，被害黃男也指證歷歷，也有周邊監視器、醫院驗傷佐證。

檢方認為，李男是成年人，和黃素不相識、無仇怨，當時僅因和媽媽爭執後情緒崩潰，竟拿美工刀隨即攻擊無辜、處於熟睡中無反抗力的黃男，其隨機傷人行為嚴重破壞社會安寧秩序。

檢方也說，李刻意瞄準黃頸部，犯罪情節重大，且黃是街友，在街頭生活原已不易，遭李隨機畫傷頸部後，因而對睡在路邊感到恐懼，但迫於生活，只能「特別挑在有監視器的街邊睡覺。」

檢方發現，李男2012年情緒不穩住院期間，因不滿同院病患竟拿原子筆戳瞎對方右眼，被依重傷害判刑3年6月入獄，至2018年2月出監；李2019年6月擔任粗工和同事爭執，縱火燒工程行被依公共危險等罪判3年10月，至2024年2月16日出監。

檢方指出，李男2025年4月1日又持輪胎刺破民眾機車車輪，再被依毀損罪判拘役50日，入監執行前，馬上又犯本案，可見他素行不良，雖斟酌無殺人犯意，但仍依傷害罪嫌起訴，建請法院判處2年。

台中地院審酌，李釀無辜、生活困難的黃姓街友心生畏懼，黃更一再表示希望李不要再接近，審酌雙方沒有和解，李攻擊僅1次、沒移除黃頸套，也未連續傷害，依傷害罪判他1年。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

台中 監視器 街友 隨機殺人事件

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