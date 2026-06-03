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又是毒駕釀禍！ 高雄男開車逆向撞2車 車內搜出毒品

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

34歲林姓男子今天凌晨駕駛轎車，在高雄市三民區逆向行駛，擦撞停在路邊的2輛轎車，未造成傷亡，但是，警方處理車禍時，發現車上有電子煙及毒品，對他快篩唾液呈陽性反應，依毒駕涉公共危險等罪嫌移送法辦，並開出可罰18萬餘元的罰單。

今天凌晨零時時30分許，林姓男子（34歲）開車沿高雄市三民區大昌二路直行，卻逆向擦撞停放於路旁的2輛轎車。警方接獲民眾報案，趕去處理車禍，發現查獲林男持有電子菸主機，內含依托咪酯菸油。

警方進而查獲車內有第三級毒品卡西酮毒品咖啡包5包，使用唾液快篩試劑對林男檢測唾液，結果呈毒品陽性反應，立即逮捕他。

警方表示，林男無酒駕但無照駕駛，初步研判林男開車未注意車前狀況、不依規定駛入來車道，且涉嫌毒駕，依違反道路交通安全規則、道路交通管理處罰條例，對他開出可罰18萬1800元的罰單，當場移置保管汽車、扣牌照並吊扣駕照1年至2年。全案依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送法辦。

警方查獲開車逆向肇事的林姓男子涉嫌毒駕。記者林保光／翻攝
警方查獲開車逆向肇事的林姓男子涉嫌毒駕。記者林保光／翻攝

警方處理車禍，查獲林男涉嫌持有電子煙和毒品咖啡包。記者林保光／翻攝
警方處理車禍，查獲林男涉嫌持有電子煙和毒品咖啡包。記者林保光／翻攝

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毒駕 高雄 毒品

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