冷眼集／懲戒「抓癢罷了」 賠掉律師形象

名嘴律師劉韋廷、網紅律師簡大為受律師懲戒委員會決議停止執行職務，律師是由國家頒發執照的特准職業，懲戒機制確有存在必要，但處分違規、違法的律師效果卻極其有限，屢被外界譏為「抓癢罷了」，只要不除名拔掉律師資格，被付懲戒律師還是有生存之道。

律師懲戒分倫理研習、警告、申誡、停止執行職務與除名，停止執行職務最多兩年。前律師張權辦理法官貪瀆案教唆偽證判刑確定，前總統陳水扁貪汙判刑定讞，都失去律師資格；然而，多數律師懲戒案件未達除名程度，處分效果往往遭質疑是高高舉起、輕輕放下，影響的是整體在野法曹形象。

大法官尤伯祥二○二三年資格審查時，雲林縣前縣長蘇治芬爆料他在當律師時教唆偽證，尤辯白說是誤會一場，甚至稱「這是律師該做的事」。尤的說法，反映律師執行職務時界線的認定往往存在爭議，而行事遊走法律邊緣者大有人在。

懲戒律師停止執行職務，就是律師不能出庭、不能參與法律協商、不能提供當事人法律諮詢等，但如果關門執行業務，到底有沒有遵守懲戒規定無人知曉。而且，停止執行職務不必然要解除委任案件，處罰不痛不癢，只是顏面上難看。

根據律師法及律師倫理規範，律師對當事人有告知義務，當律師受懲戒處分停職時，應主動告知當事人，以確保當事人的訴訟權益不致受損，但律師與當事人如何建立默契，恐怕才是律師更在意的事。

近來，愈來愈多律師捲入洩密、偽證、滅證案，全國領牌律師超過萬人，懂得走訴訟巧門的律師，未必不受市場歡迎；律師是民間人士，懲戒要求雖不能比照法官、檢察官，既是觸犯刑章，總得端出懲戒機制數落一番，但形式上意義可能大於實質懲罰。