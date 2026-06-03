用LINE教人偽證 網紅律師被抓包

律師簡大為因幫助犯偽證罪判刑，被懲戒停止執行職務五月。本報資料照片

網紅律師「熊律」簡大為前年受妨害自由案周姓女被告委任，卻指導林姓女證人作偽證，兩人透過ＬＩＮＥ通話、排練，並由簡提供說詞，新北地院依幫助犯偽證罪判刑三月，並宣告緩刑二年定讞。律師懲戒委員會認定簡違反律師倫理規範，決議停止執行職務五月，並於決議確定日起一年內，自費接受律師倫理規範八小時研習。

簡自稱喜歡浣熊，在網路以「熊律」自稱，活躍於各大社群平台。簡也是兒少性侵追訴權時效聲請釋憲案的律師團成員。

周姓女子二○二四年中旬被控告妨害自由，檢察官偵查中傳喚林女作證，周女為脫免刑責，事前傳訊息給林女，要求對方佯稱不認識她。

簡大為受委任後，向周女表示「我要先跟證人講一下」、「幫她演練一下」，並於同年七月八日下午致電林女，協助排練、提供說詞。

檢察官開偵查庭時察覺有異，經林女同意提供手機當庭勘驗後，發現裡頭有包含簡大為、周女在內的ＬＩＮＥ群組，以及簡與林女的通話紀錄。

簡大為坦承犯行，新北地院簡易庭依幫助犯偽證罪判刑三月，不得易科罰金。簡大為上訴，新北地院合議庭雖維持處三月徒刑，但宣告緩刑二年。