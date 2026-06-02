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騎士毒駕見警想逃 撞倒女警機車被逮查獲煙彈

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

林姓男子涉嫌吸食毒品後騎機車，見兩名警員分騎機車出現，在騎車逃離時，撞上後方女警騎的警用機車，導致兩車都倒地。林男隨後被制伏，身上有含煙彈的電子煙主機，機車置物箱另有1顆煙彈。林男接受唾液快篩檢測，依托咪酯毒品呈陽性反應，被依公共危險等罪嫌移送法辦。

基隆市警一分局忠二路派出所一男、一女兩名警員，今天上午分騎警車巡邏時，在南新街一處巷弄內遇到騎機車的46歲林男。林男騎車與前方男警騎的機車交會後，撞上後方女警騎的機車。女警和林男都連同機車倒地，兩名警員隨即制伏林男。

警方在林男身上查獲含煙彈的電子煙主機，機車置物箱內另有1顆煙彈1顆，對林男實施唾液毒品快篩檢測，第2級毒品依托咪酯呈陽性反應，隨即逮捕林男，上銬後帶回製作筆錄後，依刑法公共危險、妨害公務罪嫌，以及違反毒品危害防制條例移送基隆地檢署偵辦，建請檢察官聲請羈押。

基隆警一分局長溫基興案發後慰問受傷警員，肯定同仁依法執勤、積極查緝不法，同時提醒執行勤務時應注意自身安全。

溫基興說，毒駕行為嚴重危害道路交通安全，政府對毒駕採取零容忍態度。警方目前已配備唾液毒品快篩試劑，可於攔檢及查緝過程中即時辨識疑似毒駕行為，提升執法效能。未來將持續強化毒駕查緝與取締作為，配合政府推動毒駕預防性羈押、毒駕同車乘客連坐罰及毒癮者駕照管制等相關防制作制作為，維護道路交通秩序及用路人安全。

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林男涉嫌吸食毒品後騎機車，撞上女警騎的警用機車。警方逮捕林男後，依刑法公共危險、妨害公務罪嫌及違反毒品危害防制條例移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
林男涉嫌吸食毒品後騎機車，撞上女警騎的警用機車。警方逮捕林男後，依刑法公共危險、妨害公務罪嫌及違反毒品危害防制條例移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝

林男涉嫌吸食毒品後騎機車，撞上女警騎的警用機車。警方逮捕林男後，依刑法公共危險、妨害公務罪嫌及違反毒品危害防制條例移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
林男涉嫌吸食毒品後騎機車，撞上女警騎的警用機車。警方逮捕林男後，依刑法公共危險、妨害公務罪嫌及違反毒品危害防制條例移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝

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