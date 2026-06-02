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基隆男違規拒檢撞傷2警遭壓制 毒駕現形查獲煙彈

中央社／ 基隆2日電

林男今天騎機車在基隆違規紅燈右轉，遇警攔查不僅拒配合，更加速衝撞員警，造成2員警受傷，警方當場將林男壓制；查獲依托咪酯煙彈、毒品唾液快篩也陽性反應，詢後送辦。

忠二路派出所員警今天凌晨5時許巡邏時，行經南新街路口突見1輛機車駕駛違規紅燈右轉，欲上前攔查時，46歲駕駛林男拒絕配合加速逃逸、騎車衝撞員警，兩名員警連同警用機車倒地，造成身體多處擦挫傷，林男也失控摔倒，員警見狀立即上前將林男壓制在地。

警方在林男身上查獲含有煙彈電子煙主機，另在置物箱內查獲煙彈1顆，經毒品唾液快篩，林男呈現毒品依托咪酯陽性反應，員警依法逮捕林男，帶回警局製作筆錄，詢後依公共危險罪、毒品危害防制條例，及妨害公務罪嫌移送法辦，並建請檢察官聲請羈押。

此外，八堵分駐所長陳妙姿及警員廖祐晨，今天凌晨3時許巡邏行經暖暖區東勢街，發現1輛自小客車違規停在紅線，依法上前查處。

經警方調查，駕駛為41歲林姓女子，警方在現場並查獲疑含毒品依托咪酯成分煙彈2顆及電子煙主機，林女在被警方查獲前有駕駛車輛的事實，經毒品唾液快篩呈現陽性反應，警方依公共危險罪嫌逮捕林女，詢後送辦。

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毒品 基隆

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