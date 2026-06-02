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影／高雄男疑毒駕逆向衝撞市場 撞毀5車遭逮

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄孫姓男子今天下午開車逆向撞向路旁，撞損5輛汽、機車和1輛腳踏車，險些撞進路旁攤販，未造成人員傷亡。警方到場，對孫男快篩唾液，發現他涉嫌毒駕，對他開出多張罰單，並依公共危險罪嫌移送法辦。

今天下午3時15分，38歲孫姓男子駕駛紅色轎車，經過高雄市三民區鼎中路與金鼎路口，從慢車道切入快車道，突然逆向行駛，接連擦撞停放在對向路旁的車輛及市場攤位。

警方據報到場，員警發覺孫男精神狀況有異，隨即對他酒測，並快篩唾液，發現快篩試劑呈現毒品陽性反應，立即逮捕他。

警方表示，孫男除涉嫌毒駕，另無照駕駛、未注意車前狀況、不依規定駛入來車道，違反道路交通管理條例，依法舉發，共開出最高可罰18萬1800元罰鍰的罰單，並移置保管車輛、扣繳牌照及吊扣駕照1至2年。

車禍發生時，警方得悉，孫男車上還有另名男子趁隙離去，懷疑涉案，已鎖定身分追緝，持續追查毒品來源。將全案依公共危險罪嫌移送法辦，並建請檢察官向法院聲請羈押。

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高雄孫姓男子開車連撞路旁市場前的車輛，經快篩檢出涉嫌毒駕。記者林保光／翻攝
高雄孫姓男子開車連撞路旁市場前的車輛，經快篩檢出涉嫌毒駕。記者林保光／翻攝

高雄 毒駕 高雄市

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