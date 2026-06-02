養身館男持刀攻擊2路人...竟稱以為是警察就攻擊 法院批暴力之徒續押

29歲陳姓男子疑因感情受挫，今年2月晚間8時許持修腳皮銼刀在派出所旁隨機攻擊走在斑馬線上的一男一女，員警衝出一擁而上將陳壓制，陳還向員警大喊「我要殺人」；台南地檢署今天依殺人未遂罪將陳提起公訴，移審台南地院，法院裁定即日起續押3個月。得抗告。

台南地院說明，陳經訊問後，參酌卷內證據，足認涉犯殺人未遂重罪、傷害罪，犯罪嫌疑重大；陳隨機持刀對路人胸腹部、背部行兇，又追殺到其中一名被害人到派出所，直到員警壓制為止，還曾稱以為是警察就攻擊，可見為無視司法、反覆展現暴力之徒。

法院指出，陳自陳居無定所，基於趨吉避凶、脫免刑責人性，有相當理由足認陳有羈押原因；審酌追訴陳各罪公益及社會治安維護、與陳人身自由及防禦權受限制程度後，認有羈押必要，裁定自今天起羈押3月。

據了解，陳是在案發地點附近養生館工作的足療師，剛從北部南下至台南任職，平時話不多，工作時相當安靜；不過在其犯案前一天，同事聽到他疑似接到女友電話，與對方發生感情爭執，並談到分手字眼，之後陳便情緒恍惚，案發當天沒說原因，突然提前約3小時離開工作場所。

檢方起訴指出，住在台南市東區的陳姓男子與李姓男子、葉姓女子素不相識，今年2月3日晚間8時9分至13分陳與2人在南區金華路2段與健康路口一起步行在行人穿越道上，陳竟持隨身攜帶的修腳皮銼刀衝向正前方向他走來的這2位行人，先朝李的腹部攻擊。

陳朝李的腹部揮刺1刀，再持刀朝葉女背部刺1刀，致葉女受有背部穿刺傷約2公分傷勢；隨後陳見李姓男子跑向旁邊的轄區第六警分局金華派出所，追上朝李的背部揮刺1刀，跟追李至派出所前，再以右手持刀持續揮刺李的腹部。

當時李姓男子摔倒在派出所門口階梯、掙扎呼喊，已受有左上腹穿刺傷長1.8公分致胃部穿孔、缺血性休克、右後背穿刺傷長1.5公分、深及肋膜層併血胸、右無名指切割傷5公分等傷勢；經員警王聖豪外出查看並向前制止陳姓男子，陳仍持刀試圖繼續攻擊李。

王聖豪及其餘員警合力壓制陳後，陳雖然停止攻擊，仍王聖豪等人大喊「我要殺人」；員警當場將陳逮捕陳，扣得修腳皮挫刀1支，立即將李、葉女送醫急救，2人始倖免於死；案經台南地檢署重大刑案專組檢察官陳奕翔指揮偵辦，今日偵查終結，依殺人未遂罪提起公訴。