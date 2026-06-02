三重28歲警遭毒駕撞死今更一審 家屬悲慟籲重判別再輕縱凶手

新北市三重分局28歲警員黃瑋震前年凌晨值勤時，遭毒駕男子黃國維開車衝撞不幸殉職，引發社會譁然。警查出黃國維發前已有高達70餘次的無照駕駛前科，一審判18年6個月，今天下午高院召開更一審，三重警及家屬呼籲法官從重判刑，切勿輕判。

三重分局厚德派出所警員黃瑋震，2024年7月13日凌晨1時許駕駛警車巡邏行經三重區正義北路與龍門路口時，吸食K他命、安非他命及依托咪酯喪屍菸彈的黃國維，駕駛賓士車在路口瘋狂飆速還沿途連續闖紅燈、逆向行駛。最終撞上正在執勤的巡邏車，導致警員黃瑋震重傷送醫不治。案發後黃國維不僅毫無悔意，還以「斷片、什麼都不記得了」為由卸責企圖逃避法律制裁。

但警方調查發現，黃國維案發前即有多達70次無照駕駛記錄，還長期沉淪毒海、前科累累，從未受到法律的嚴厲重判，在長期縱容與心存僥倖下持續毒駕上路，撞碎了一個原本幸福美滿的警察家庭，家屬的悲慟無助與眼淚至今仍無法平復。

三重警指出，據統計國內毒駕案件在過去4年內急速增加，近期更是案件頻傳，主因正是過去對毒駕缺乏具嚇阻力的重判，才讓這些毒駕這種移動炸彈在街頭橫行。全台警察近期強力掃蕩依托咪酯阻絕毒品氾濫，但若司法前端未能給予嚴懲，基層警察與無辜大眾的生命安全將永遠暴露在危險之中。

面對高院更一審開庭之際，殉職警員家屬悲痛的向高院發出嚴正呼籲，懇請法官充分考量被告長期沾染毒品、極其惡劣且高達70多次的累犯前科，以及毫無悔改的狡辯態度，在本次審判中給予從重判刑，切勿輕判，才能發揮嚇阻效果，避免類似憾事再次發生。

男子黃國維前年7月吸食「喪屍煙彈」後毒駕撞上巡邏的警車，三重分局警員黃瑋震喪命。圖／聯合報系資料照片

男子黃國維毒駕撞死巡邏的警員黃瑋震。圖／聯合報系資料照片