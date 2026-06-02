台東2機車騎士毒駕再犯 法院裁准收押

台東檢警打擊毒駕，2名有毒駕前科騎士再犯，台東地檢署認為2人有反覆毒駕可能，向台東地方法院聲押獲准。

台東地檢署今日發布新聞稿表示，台東檢警積極查辦毒駕行為，於昨日單日查獲2件毒駕案件，2名被告均於施用第2級毒品甲基安非他命後，騎乘機車上路遭警查獲交通違規及達不能安全駕駛程度之危險駕駛行為。

經調查，2人在近期內皆有毒駕前科，無視法律之規制，有反覆實施毒駕之可能，對社會秩序及民眾生命、財產安全危害甚大，檢察官郭又菱訊問後，向法院聲請羈押，於今日獲准，展現公權力之執法力道及決心。

台東地檢署表示，毒駕及酒駕行為均存在造成民眾傷亡及財損之高度風險，切勿心存僥倖，以身試法。

為有效打擊施用毒品後駕車，台東縣警察局台東分局宣布，將配合內政部警政署實施的「全國同步強化查緝毒駕專案」，於2日至4日展開大執法取締勤務，並結合路檢勤務全面攔查可疑人車，強化「毒駕」及「酒駕」取締作為，防止不法分子危害交通及公共安全。