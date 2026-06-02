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又是毒駕！男吸喪屍煙彈蛇行自撞 跳水溝仍狼狽落網
桃園市蘆竹區今(2)日上午8時許發生一起因毒駕引發的自撞交通事故。一名48歲徐姓男子在大華北街與宏竹路口駕車失控撞擊路邊的小貨車後，竟企圖跳入水溝湮滅毒品證據，所幸目擊民眾機警報案，警方迅速趕抵現場，當場查獲徐男持有喪屍煙彈，且毒品唾液快篩呈陽性反應，立即將其逮捕移送法辦。
蘆竹分局表示，根據報案者指出，事故發生前，該車的行車軌跡便極不穩定，自撞後駕駛徐男還突然跳進路旁水溝，並疑似往溝內丟棄不明物品，行徑相當可疑。大竹派出所員警獲報後立即趕赴現場，對徐男進行盤查，並當場查獲徐男持有第二級毒品依托咪酯煙彈共4顆。警方隨後對徐男進行毒品檢驗，其唾液篩檢及尿液初篩結果均呈現陽性反應，涉嫌吸毒後駕車。由於徐男客觀上已有不能安全駕駛之情事且引發交通事故，涉案車輛已當場移置保管。全案訊後依違反《刑法》公共危險罪及《毒品危害防制條例》移送桃園地方檢察署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。
蘆竹分局呼籲，吸食毒品駕車之危險性不亞於酒後駕車，嚴重危害自身及他人生命安全。警方將持續針對毒品及危險駕駛行為加大取締力度，切勿心存僥倖，以身試法。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】又是毒駕！男吸喪屍煙彈蛇行自撞 跳水溝仍狼狽落網
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