快訊

是你嗎？他花21元買飲料爽中千萬 3-4月統一發票中獎清冊出爐

比爾蓋茲認了！遭前妻怒告「偷吃20多次」 員工聽了大傻眼

T-34模擬迫降過程失事 空軍證實：飛官未用無線電求救、未遭拋出機外

聽新聞
0:00 / 0:00

女子涉毒駕遇攔查自知難逃 交出藏在內衣的煙彈

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

林姓女子無照開車，員警今天凌晨在在超商外欄檢時，發現林女神情有異，原來車上有電子煙主機1顆依托咪酯煙彈，林女的內衣中還藏著另1顆煙彈。林女是首次涉嫌毒駕被捕，但因有吸毒前科，檢察官認為有反覆實施之虞，偵訊後聲押。

基隆市警三分局八堵派出所長陳妙姿和警員廖祐晨，今天凌晨2時許駕駛警車巡邏途中，發現41歲林女駕駛的黑色轎車，不只外觀髒汙，車窗還破損，並不尋常，以警用行動電腦（M-Police）查詢車牌，得知車主有毒品前科，因此更加注意車輛動態。

林女把車開到東勢街一家超商外，獨自下車進入超商購物，等到她走出超商，再上車要開走時，陳妙姿用警車擋住去路， 實施攔檢。

林女涉嫌毒駕，突見警方攔住去路，內心慌張。面對陳妙姿的詢問，林女神色緊張，支吾其詞，並有用手護胸的動作。林女自知逃不過，承認吸食依托咪酯煙彈後開車上路，從內衣中取出煙彈，警方並在車上查獲電子煙主機和1顆依托咪酯煙彈。林女接受唾液檢測，呈現依托咪酯陽性反應。

警方逮捕林女帶回製作筆錄後，依公共危險罪嫌和違反毒品危害防制條例將她移送基隆地檢署偵辦。林女有毒品前科，但是第一次涉嫌毒駕被捕。檢察官認為有重覆實施犯罪之虞，向基隆地方法院聲請羈押林女。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

林姓女子今天無照開車，員警攔查時在車上有1顆依托咪酯煙彈和電子煙主機，內衣中還藏著另1顆煙彈，涉嫌毒駕。檢察官認為有反覆實施之虞，偵訊後聲押。聯合報資料照
林姓女子今天無照開車，員警攔查時在車上有1顆依托咪酯煙彈和電子煙主機，內衣中還藏著另1顆煙彈，涉嫌毒駕。檢察官認為有反覆實施之虞，偵訊後聲押。聯合報資料照

毒品 基隆 毒駕

延伸閱讀

持續嚴查毒駕不法 北檢再預防性聲押2毒蟲獲准

國道警、萬華警接連查獲毒駕 北檢聲押2嫌獲准

影／連偷冷氣室外機被捕 清水警查獲2竊嫌再追出1嫌毒駕

毒駕害人 刑事局：全國緝毒專案6天查獲毒駕案581件

相關新聞

女子涉毒駕遇攔查自知難逃 交出藏在內衣的煙彈

林姓女子無照開車，員警今天凌晨在在超商外欄檢時，發現林女神情有異，原來車上有電子煙主機1顆依托咪酯煙彈，林女的內衣中還藏著另1顆煙彈。林女是首次涉嫌毒駕被捕，但因有吸毒前科，檢察官認為有反覆實施之虞，偵訊後聲押。

新北1至5月毒駕2465件較去年暴增2130件 警公布11名累犯姓名照片

毒駕已成為隱形的道路殺手，新北警統計今年1至5月共取締毒駕案件2465件，較去年同期335件暴增2130件，增幅高達636%，為打擊毒駕新北警除全面提升查緝強度外，今天也公布11名累犯姓名及照片盼能提高嚇阻效果，防止累犯再次上路危害用路人安全。

嘉義縣今年查獲92件毒駕 警公布累犯及拒檢姓名、照片

近來毒駕案件頻傳，對用路人生命安全造成重大威脅，嘉義縣警察局統計，今年已查獲毒駕92件，均依公共危險罪移送法辦，為避免吸毒者心存僥倖上路，交通部公路局嘉義區監理所網站依法公布嘉義縣10年內2次以上毒駕、拒測累犯照片及姓名，提醒民眾勿心存僥倖。

影／養身館男持刀隨機攻擊2路人...被警壓制還大喊「我要殺人」 南檢起訴

29歲陳姓男子疑因感情受挫，今年2月晚間8時許修腳皮銼刀隨機攻擊走在斑馬線上的一男一女，且現場就在派出所正前方；被攻擊的李姓男子逃進派出所，陳還追上猛刺，員警衝出一擁而上將陳壓制，陳還向員警大喊「我要殺人」，台南地檢署今天依殺人未遂罪提起公訴。

高雄汽旅男暴斃疑吸毒過量 警查獲毒咖啡包追查毒源

高雄市鳳山區某汽車旅館5月30日發生死亡案件，29歲蔡姓男子倒臥房內失去生命徵象，送醫搶救後仍宣告不治。警方勘查現場發現疑似毒品咖啡包、安非他命及吸食器具等證物，不排除吸毒過量致命，檢方相驗後才檢體送驗查明真相，檢警並持續向上溯源追查毒品來源。

防毒駕跨部修法…吸毒被抓將吊銷駕照 同車也罰

為抑止毒駕事件，交通部擬修正「道路交通管理處罰條例」，新制上路之後，吸毒者不管被抓時是否駕車，其駕照均會被吊扣或吊銷，且三年內不得再考取。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。