女子涉毒駕遇攔查自知難逃 交出藏在內衣的煙彈

林姓女子無照開車，員警今天凌晨在在超商外欄檢時，發現林女神情有異，原來車上有電子煙主機1顆依托咪酯煙彈，林女的內衣中還藏著另1顆煙彈。林女是首次涉嫌毒駕被捕，但因有吸毒前科，檢察官認為有反覆實施之虞，偵訊後聲押。

基隆市警三分局八堵派出所長陳妙姿和警員廖祐晨，今天凌晨2時許駕駛警車巡邏途中，發現41歲林女駕駛的黑色轎車，不只外觀髒汙，車窗還破損，並不尋常，以警用行動電腦（M-Police）查詢車牌，得知車主有毒品前科，因此更加注意車輛動態。

林女把車開到東勢街一家超商外，獨自下車進入超商購物，等到她走出超商，再上車要開走時，陳妙姿用警車擋住去路， 實施攔檢。

林女涉嫌毒駕，突見警方攔住去路，內心慌張。面對陳妙姿的詢問，林女神色緊張，支吾其詞，並有用手護胸的動作。林女自知逃不過，承認吸食依托咪酯煙彈後開車上路，從內衣中取出煙彈，警方並在車上查獲電子煙主機和1顆依托咪酯煙彈。林女接受唾液檢測，呈現依托咪酯陽性反應。

警方逮捕林女帶回製作筆錄後，依公共危險罪嫌和違反毒品危害防制條例將她移送基隆地檢署偵辦。林女有毒品前科，但是第一次涉嫌毒駕被捕。檢察官認為有重覆實施犯罪之虞，向基隆地方法院聲請羈押林女。

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