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新北1至5月毒駕2465件較去年暴增2130件 警公布11名累犯姓名照片

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

毒駕已成為隱形的道路殺手，新北警統計今年1至5月共取締毒駕案件2465件，較去年同期335件暴增2130件，增幅高達636%，為打擊毒駕新北警除全面提升查緝強度外，今天也公布11名累犯姓名及照片盼能提高嚇阻效果，防止累犯再次上路危害用路人安全。

警方指出，毒品會造成注意力下降、反應遲緩及判斷能力受損等情形，嚴重影響駕駛安全，極易釀成重大交通事故。若駕駛人經毒品唾液快篩呈陽性反應或拒絕配合檢測，且客觀事證足認已達不能安全駕駛程度時，警方得以現行犯或準現行犯當場逮捕；如拒絕接受尿液毒品檢測，亦將報請檢察官核發鑑定許可書後強制採驗依法究辦。

新北警今天公告酒（毒）駕累犯及拒絕檢測累犯名單，首波公布符合10年內累犯規定者共11人，包含酒（毒）駕累犯及拒測累犯並公開其姓名及照片，透過資訊揭露及社會監督機制提高嚇阻效果，防止累犯再次上路危害用路人安全。

新北市警局表示，防制毒駕需要全民共同參與。民眾若知悉親友有施用毒品情形，切勿將車輛借予其駕駛，以免共同承擔法律風險；若發現車輛蛇行、飄移、忽快忽慢等異常駕駛情形，疑似涉及毒駕，請立即通報警方到場攔查。未來也將持續透過情資分析、熱點巡防、路檢攔查及公開累犯資訊等多元策略，全力打擊毒駕犯罪，讓毒駕無所遁形，共同守護市民安全的用路環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市警局公布酒（毒）駕累犯及拒測累犯名單。記者黃子騰／翻攝
新北市警局公布酒（毒）駕累犯及拒測累犯名單。記者黃子騰／翻攝

毒品 新北 毒駕

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