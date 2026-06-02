嘉義縣今年查獲92件毒駕 警公布累犯及拒檢姓名、照片

近來毒駕案件頻傳，對用路人生命安全造成重大威脅，嘉義縣警察局統計，今年已查獲毒駕92件，均依公共危險罪移送法辦，為避免吸毒者心存僥倖上路，交通部公路局嘉義區監理所網站依法公布嘉義縣10年內2次以上毒駕、拒測累犯照片及姓名，提醒民眾勿心存僥倖。

警方指出，吸食毒品後可能出現幻覺、妄想、注意力不集中及反應遲緩等情形，開車上路風險大增，配合警政署自5月24日啟動「全國強化查緝毒駕專案」，嘉義縣警察局將針對涉毒及危險駕駛對象加強攔查，透過熱點部署與溯源偵辦，全面防堵毒駕行為。

警方說明，依道路交通管理處罰條例規定，毒駕者除面臨高額罰鍰外，還可能遭吊扣或吊銷駕照、牌照，車輛也將被移置保管，若涉及刑法公共危險罪，須負刑事責任。另相關修法已於5月15日上路，將毒駕納入得預防性羈押範圍，進一步提升執法強度。

嘉義縣警察局局長古瑞麟表示，警方將運用科技數據分析，鎖定事故熱點與高風險時段，結合強勢路檢、密集巡邏及唾液快篩等執法工具，精準打擊毒駕行為，讓違法者無所遁形，透過全方位的執法量能，營造更安全的交通環境。

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