高雄汽旅男暴斃疑吸毒過量 警查獲毒咖啡包追查毒源

高雄市鳳山區某汽車旅館5月30日發生死亡案件，29歲蔡姓男子倒臥房內失去生命徵象，送醫搶救後仍宣告不治。警方勘查現場發現疑似毒品咖啡包、安非他命及吸食器具等證物，不排除吸毒過量致命，檢方相驗後才檢體送驗查明真相，檢警並持續向上溯源追查毒品來源。

鳳山警分局表示，5月30日下午近6時接獲119轉報，指鳳山區某汽車旅館房內1男子出事，警、消到場，發現蔡姓男子已經OHCA心肺功能停止。救護人員搶救時，蔡男突然口鼻、耳朵流血，送醫仍不治。

警方勘查房內，發現桌上有疑似毒品咖啡包、K盤、濾嘴、電子磅秤及疑似安非他命等物品，桌面殘留的不明粉末經試劑初步檢驗，呈三級毒品陽性反應。

警方調查，蔡姓男子與33歲的陳姓女友當天入住汽車旅館，陳女發現蔡姓男友躺在床上毫無反應，立即請旅館人員協助報案。

員警到場勘查發現，房內並無打鬥或外力介入跡象。警方已查扣相關證物，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，持續追查毒品來源及流向。

鳳山警分局指出，全案已於昨天完成複驗，法醫也已針對死者抽血送驗，實際死因仍有待後續解剖及毒物檢驗報告出爐後進一步確認。

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警方在房內發現毒品。記者林保光／翻攝