中市59歲毒品通緝犯毒駕還掏槍 警英勇逮捕並查獲3槍52彈和毒品

台中市蕭姓男子今傍晚毒駕行經霧峰區樹仁路時，因行車不穩、左右搖擺並跨越雙黃線被警方發現可疑，立即上前攔停。未料他在受盤查時突然從右口袋掏出一把改造手槍並當場拉動滑套，所幸員警迅速撲上前奪槍，當場將其壓制逮捕，另又在車上查獲另2把改造手槍和子彈52發，以及毒品等，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例，以及妨害公務和公共危險罪罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方說，蕭姓男子（59歲）因毒品案通緝中，他被吉峰派出所長張逸格等員警攔下盤查時，眼神渙散、雙手不斷發抖。張逸格令其下車接受檢查，未料此時他即掏槍，所幸張逸格等員警迅即奪槍成功，但張在過程中手亦受擦挫傷。

蕭被搶下的改造手槍有子彈8發，警方隨後又在他的隨身背包內起獲另2把改造手槍和子彈44發，同時查獲一級毒品海洛因2小包，分別重1.25公克、3.71公克，以及二級毒品安非他命3.37公克（含袋重）。蕭男接受毒品快篩檢測亦呈現陽性反應，證實他涉嫌「毒駕」。

霧峰警分局說，他們去年11月20日使用「毒品唾液快篩試劑」以來，迄今已查獲毒駕案件計35件。因此呼籲，毒駕行為同時涉犯行政與刑事責任，警方將採取「刑事優先」原則，一律依現行犯逮捕移送地檢署偵辦並建請羈押。警方將持續展現「毒駕零容忍」的執法決心，強力取締危險駕駛，全力捍衛市民的用路安全。

台中市霧峰吉峰派出所長張逸格逮捕行動中受傷。圖／警方提供

蕭男接受毒品快篩檢測呈現陽性反應，證實他涉嫌「毒駕」。圖／民眾提供

台中市霧峰吉峰派出所長張逸格逮捕行動中受傷。圖／警方提供

警方逮捕蕭姓男子（59歲）同時起出槍彈一批和毒品。圖／民眾提供