未成年無照騎車 16歲成高峰

二○二四年桃園市楊梅區發生一起青少年無照駕駛事故，疑天色昏暗，三名少年騎車擦撞路邊違停大貨車，造成二死一傷。記者翁唯真／翻攝

去年共有三七○七名未成年少年因無照騎車死傷，造成廿二人死亡。專家指出，許多青少年之所以騎車上路，背後可能隱藏家庭支持不足、交通資源缺乏、經濟壓力等結構性困境。如果只是一味開罰，卻忽略孩子冒險上路原因，恐難以降低事故發生風險。

交通部道安統計資料，未成年無照騎車死傷人數從二○二一年六七○二人降至二○二五年三七○七人，減幅近五成。不過，靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏認為，人數下降，不代表已解決問題，因為每一起事故可能代表著一個家庭、一名青少年身陷長期困境，也是兒少支持系統的缺警訊。

許雅荏以一名十六歲高中生為例，該少年因家庭環境清苦，國中起就打工，升上高中後因學校與工作地點交通不便，透過網路找人頭分期購買機車，某次因無照騎車，遭警方攔查，在逃逸過程中撞傷他人，為此，面臨高額罰款與賠償，更陷入「無照、賠償、拚命打工、更加依賴機車」等惡性循環。

靖娟基金會調查發現，逾五成青少年認為無照騎車並不危險，顯示風險感知不足，另百分之卅三點七無照騎車者係為了上學通勤，近三成則是打工需求。進一步分析發現，五十二點三無照駕駛的青少年，其家庭支持功能出現斷裂，逾五成車輛係由家長提供，或家長同意孩子騎車。

調查顯示，十六歲為首次無照騎車的高峰期，占比達百分之廿九點二，遠高於十五歲及十七歲族群。許雅荏表示，青少年無照騎車，並非單純愛玩或叛逆，而是自主需求增加，生活圈逐漸擴大，但公共運輸與家庭支持卻未能同步跟上。

「如果只處理違規，卻不瞭解孩子為什麼需要騎車，這很難改變其行為。」許雅荏說，現行制度採取開罰單與交通講習，但孩子仍有通勤需求，承受家庭經濟壓力、交通困境，還是可能繼續無照上路。