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從竊盜到當車手 逆境少年犯罪增

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

隨著外界誘惑變多，逆境少年的偏差行為從以往竊盜、恐嚇等案件，轉為詐騙集團鍵盤手、毒品運送「小蜜蜂」、線上博弈客服，甚至涉入兒少性剝削與幫派犯罪，吸食「依托咪酯」毒品。專家表示，青少年犯罪行為逐年增加，但輔員人力吃緊，盼政府正視此問題。

立法院厚生會、厚生基金會昨針對衛福部「逆境少年及家庭支持服務計畫」召開專家會議，聚焦於脆弱家庭及逆境少年，期以提升家庭親職與照顧功能。台灣大學社會工作學系教授鄭麗珍指出，許多逆境少年其實來自承受龐大壓力、資源不足或支持系統薄弱的家庭，政府應給予更多社福資源，提早介入。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧表示，受到少子化、高齡化、離婚率增加，以及家庭型態多元化等因素影響，家庭原本承擔的照顧、支持與保護功能持續縮減，導致觸法而陷入偏差行為、失蹤逃家或司法矯治等危機的逆境少年近千人之多，然目前政府核定的輔導員額卻僅一八四人。

張淑慧說，在輔導逆境少年的過程中，孩子們會常會開玩笑地敘述自己從事資訊業、服務業、快遞業等，其實是淪為鍵盤手、車手、運毒小蜜蜂，甚至進入性剝削行業。青少年犯罪行為逐年增加，但輔導人力吃緊，這已成為全國性問題，希望員額能夠擴增至三百人。

此外，許多高風險少年在十八歲成年後面臨資源中斷，所有安置、司法保護、輔導服務與生活等支持幾乎在此時間點同步結束，形成所謂「十八歲懸崖」。有少年坦言：「一定要在十七歲十一個月以前把事情處理完，因為十八歲以後就沒人幫我了。」

「犯罪年輕化，法律也難以約束。」張淑慧呼籲，各縣市少年輔導委員會應盡量融入社區，主動接觸在社區邊緣徘徊的青少年，及早介入輔導，避免錯失救援或矯正的機會。政府也應正視個案於滿十八歲後所有社福資源斷點等問題。

車手 毒品 詐騙 未成年

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