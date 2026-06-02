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唾液篩檢防毒 教團憂侵隱私

聯合報／ 記者廖靜清柯美儀／台北報導

為堵住管理漏洞，衛福部表示，已將「持有電子煙等類菸品及其組合元件」納入「菸害防制法」修法重點。未來除可依法沒入外，持有者最高可處新台幣一萬元罰鍰，最低開罰二千元。另修法要求網路平台建立違法資訊風險管控與自律管理機制，強化業者管理責任，相關草案已送行政院審查中。

不過，二○二三年三月二十二日「菸害防制法」修正上路，截至今年四月三十日止，三年多來，國健署於實體及網路稽查電子煙及加熱菸，開立處分書一萬七八八件，其中二一四七人次使用電子煙，平均每天抓不到兩個人，稽查績效明顯不彰。

校園防治毒品上，教育部指出，「依托咪酯」等新興毒品不易即時辨識，正研議將唾液篩檢納入校園防制措施，作為早期風險辨識輔助工具，針對疑似接觸毒品或具高風險行為等學生，由學校執行尿液篩檢、家長通知、校安通報及春暉輔導等程序，及早發現風險，提供後續輔導與醫療資源。

此外，教育部持續與警政單位合作，於全國三六二七所學校建置九一九二處巡查熱點，強化校園周邊電子煙、毒品交易及高風險場域查緝。

台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長張祐嘉認為，反毒工作不能仍停留在篩檢與管理，若過度強調科技執法，恐演變成侵害隱私的「變相普篩」，讓校園陷入集體猜忌、摧毀師生信賴，導致校園防護網失效，讓真正需要幫忙的兒少在體制中失聯。建議傾聽兒少接觸毒品的原因與管道，找出背後的結構性原因，才能做到輔導工作。

EdYouth台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄表示，網購平台、社群媒體及通訊軟體群組均成青少年接觸毒品資訊的重要來源，不肖人士於資訊中淡化用毒風險，將不明煙彈包裝成紓壓方式或社交工具，並透過水果、飲料等口味設計降低學生戒心，警方及學校應加強毒害宣導。

電子煙 反毒 校園

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