毒販流竄社群平台 綠委促封網

毒駕事故頻傳，多名民進黨立委昨呼籲政府修法，採前、中、後端嚴加防堵毒駕，從抓得快驗得準、斷金流封網域、修法規嚴處罰、深研究重防護等四面向處理。此外，法制化重罰毒駕與同車連坐罰，另升級檢驗儀器、加強教育宣導，以有效遏止。

民進黨立委們昨舉行記者會，邀請台大法醫所所長翁德怡及國防醫學大學醫學系教授黃三原列席與會。對於毒品源頭，立委吳思瑤要求，檢討現行標準，升級檢驗儀器，避免驗毒能力遠不及毒品進化速度。目前關務署ＡＩ輔助緝毒系統的判讀失誤率過高，建議精進輔助緝私系統；為增加查緝與檢舉誘因，警政署應提高查緝與檢舉獎金。

吳思瑤表示，目前毒販透過網路和社群銷售毒癮，近期常發生某販毒平台群組被封，毒販立即轉移陣地，讓人「抓不勝抓」；政府應透過修法，賦予主管機關網路資訊的「強制阻斷權」，必要時可先採取「限制瀏覽」或「移除」等強制措施。

針對未來修法，范雲表示，喪屍煙彈以電子煙作為載體，現行菸害防制法僅禁止「吸食」電子煙，未規範「持有」，衛福部已將修法草案送交行政院審查，而交通部將毒駕駕駛人納入高風險駕駛管理，將通知辦理換照，並在換照時加以註記，須經戒癮治療一定期間後，才可換發新的駕照。

范雲表示，現行刑法、道路交通管理處罰條例將酒駕、毒駕合併規範，法務部、交通部正研議將其分別規範，並提高毒駕刑責、修正假釋門檻、擴大沒收犯罪車輛，後續將儘速提出修法草案。

相關部會正研擬毒駕駕駛人是否應吊扣、吊銷或禁止取得駕照，及提高毒駕罰鍰、加重吊銷駕照處分、知情同車乘客一併處罰等罰則。

范雲說，法務部與衛福部將在六月毒品審議委員會中討論，擬將「依托咪酯」由第二級毒品升級至第一級，加重管制與刑罰力道；另檢討「毒品危害防制條例」中第三、四級毒品之刑度與裁罰，司法院已允諾提案修正「少年事件處理法」，增訂檢察官於成少共犯案件角色，以解決第一線執法的取證困境。