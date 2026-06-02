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跨部修法 吸毒被抓將吊照 同車也罰

聯合報／ 記者胡瑞玲王聖藜／台北報導

<a href='/search/tagging/2/毒駕' rel='毒駕' data-rel='/2/141946' class='tag'><strong>毒駕</strong></a>肇事頻傳，警政署實施「強化查緝毒駕及斷源緝毒專案」，短短六天查獲毒駕案五八一件；圖為二○二四年新竹市虎林國中前一起毒駕車禍，造成一死四傷。圖／新竹市消防局提供
毒駕肇事頻傳，警政署實施「強化查緝毒駕及斷源緝毒專案」，短短六天查獲毒駕案五八一件；圖為二○二四年新竹市虎林國中前一起毒駕車禍，造成一死四傷。圖／新竹市消防局提供

為抑止毒駕事件，交通部擬修正「道路交通管理處罰條例」，新制上路之後，吸毒者不管被抓時是否駕車，其駕照均會被吊扣或吊銷，且三年內不得再考取。

吸食第一級、第二級毒品者，吊銷其駕照，限制重新考領，吸食第三級、第四級毒品則吊扣駕照；另增訂同車連坐罰規定。

為展現打擊毒駕決心，交通部於今年五月十一日及五月廿七日，邀集司法院、法務部、衛福部及警政署等相關機關共同研商，規畫透過修法及強化管理機制，全面加嚴毒駕相關處罰與管制措施。

交通部指出，毒駕行為同時涉犯有行政責任及刑事責任，違反「道路交通管理處罰條例」第卅五條及「刑法」第一八五條之三規定，依法優先追究刑事責任，以有效遏止毒駕行為。

法務部表示，考量毒駕與酒駕本質惡害性不同，五月廿九日召開專家學者諮詢會議，朝向將毒駕、酒駕分別規範的修法方向，將儘速提出修正草案，就毒駕提高法定刑度，並嚴格假釋門檻；本月將召開毒品審議委員會，討論是否將「依托咪酯」類從二級毒品升為一級，並列為查緝重點，挖掘黑數，從嚴追訴處罰製造、運輸、販賣毒品及毒駕。

交通部規畫修正「道路交通管理處罰條例」，修法重點為毒駕者由現行吊扣駕照一至二年，加重為只要發現吸毒行為，不管坐在車中、有無駕駛，或在路旁、家中，交通部接獲警方通報後，就將吊銷或吊扣其駕照且三年不得再考領。

未來吸食第一級、第二級毒品者，將遭吊銷駕照，並限制重新考領；吸食第三級、第四級毒品者，則被吊扣駕照。屆時受吊扣、吊銷駕照處分者，須完成毒品戒癮治療或毒品危害講習，並於一定期間內未再施用毒品，才能重新考領或換發駕駛執照，透過交通管理與戒癮輔導等機制，促使行為人戒除毒癮，降低吸毒後駕車違反交通安全的風險。

交通部另將提高毒駕初犯、累犯罰鍰額度，增訂年滿十八歲同車乘客，明知駕駛人施用毒品仍搭乘者的處罰規定，藉由共同責任機制，提升社會防制效果。

修法 毒駕 駕照

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