選前掃黑查金流 屏警破獲地下錢莊借貸破億元、喪屍煙彈分裝場

屏東縣警局今說明近半年打擊詐欺、掃黑、肅槍、緝毒與地下金融犯罪等破獲案件。其中有被害人因公司資金周轉不靈，竟在金融業者的對接下找到地下錢莊，借貸竟高達1.3億元，加上高利貸利滾利，光是利息逾百萬元，遭受言語恐嚇等威脅報警求救。

屏東縣長周春米今出席縣警局舉辦，選前全面掃蕩地下金融犯罪記者會，警方說明近半年來打擊詐欺、掃黑、肅槍、緝毒與查緝地下金融等實例。

警察局長甘炎民說，5月實施地下金融查緝專案，黑金、槍、毒、詐，所有犯罪脫離不了金流，從傳統的打擊犯罪抓人，提升到科技追查金融幕後相關連結，詐欺、黑幫集團利用各種行業的外衣達到非法金流洗錢或是詐騙等手法，金流的查扣追蹤列為首重課題。

甘炎民說，網路賭博、簽賭、詐欺金流糾紛，衍身的黑吃黑，都會造成暴力行為相互衝突關鍵，攸關生存命根就是金流，未來會列為重點。

刑警大隊、轄內七個分局偵查隊今逐一展現專案查緝情況。其中一工程經營公司被害人，因為公司經營面臨資金周轉，急需現金流，竟在金融業者的對接下找到地下錢莊，引用被害人高利借貸，利滾利情況下，錢還不出來，還遭受恐嚇威脅只好報警求救。警方查出，被害人借了上億貸款，從金流分析，該此案涉及從嘉義到高屏地區。警方查緝9人到案，並查扣大筆現金。

另外，破獲依托咪酯「喪屍煙彈」分裝場，該分裝廠還提供各種味道的香精供選擇，包括草莓等口味，警方起獲分裝工具，由於喪屍煙彈不像傳統毒品工廠會臭味異味傳出，查緝更添難度，警方仍向上溯源中；里港警分局從查緝毒駕中向上追查，查出販賣藥頭，現場查扣多包毒品咖啡包等。

縣長周春米說，網路社群發展，地下博弈漸轉向網路經營，吸引年輕族群、學生及軍人涉入，更可能衍生暴力討債等治安問題，對社會造成負面影響，縣府責成各分局、刑警大隊及偵查隊持續強化查緝網路博弈、地下金融及地下匯兌等犯罪行為，涉及危害社會秩序及民眾生命財產安全，警方都將全力查辦、絕不寬貸。

警察局統計，今年至今執行1次全國同步及1次自辦掃黑專案，成功檢肅治平目標5名、共犯46名，查扣現金2181萬餘元及百萬名車3部，並移送毒駕案件157件。5月執行地下非法金融查緝專案，查獲網路賭博、地下錢莊及地下匯兌案件共15件44人，查扣現金492萬餘元。今年迄今共查獲詐欺案件230件、詐欺集團案件8件83人，成功攔阻詐騙25件、攔阻金額達1452萬餘元。

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警方破獲喪屍煙彈分裝場，還有不同口味。記者劉星君／攝影

警方向縣長周春米（前排右）說明，破獲地下錢莊利滾利案件情況與查扣贓證物，被害人在金融業者對接下找到地下錢莊，借貸竟高達1.3億元，加上高利貸利滾利，光是利息逾百萬元，遭受言語恐嚇等威脅報警求救。記者劉星君／攝影

警方破獲喪屍煙彈分裝場，還有不同口味。記者劉星君／攝影

屏東縣長周春米今出席縣警局舉辦，選前全面掃蕩地下金融犯罪記者會，警方說明近半年來打擊詐欺、掃黑、肅槍、緝毒與查緝地下金融等實例。記者劉星君／攝影

屏東縣長周春米今出席縣警局舉辦，選前全面掃蕩地下金融犯罪記者會，警方說明近半年來打擊詐欺、掃黑、肅槍、緝毒與查緝地下金融等實例。記者劉星君／攝影