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男遭押入西門町某旅館！ 警持槍破門見8人躲一房還藏毒
鄭姓男子疑涉金錢糾紛，今午遭8名男子拉近台北市萬華區成都路上某旅館，民眾見狀報警處理，員警上門發現鄭男剛被釋放，調閱監視器畫面查出涉案8人躲在同一客房內，還陸續查獲毒品依托咪酯、安非他命等證物，全數帶返調查，初步將朝毒品、妨害自由等罪方向偵辦。
警方調查，台北市警局萬華分局西門町派出所今午2時許獲報，民眾指稱成都路上有男子被數人押進某旅館，疑涉不法。
員警據報到場，旋即在旅館走廊上遇到34歲鄭姓男子，他指稱犯嫌聽聞警笛聲後一哄而散，他才剛被釋放，員警旋即調閱店內監視器畫面追查，果真在某客房內查獲29歲蘇姓男子等8人躲藏其中。
據悉，蘇男等8人皆曾涉毒品案，員警查獲他們後，也在其身上及1輛汽車上查扣毒品依托咪酯、安非他命等證物，8人初步坦承持毒。
至於事件起因，鄭男初步否認與人有糾紛，不知為何遭押，其餘8人則稱與鄭男有金錢糾紛，所以找鄭男談判。
警方表示，由於夜間停止訊問，確切案情仍待警方製作筆錄調查釐清，全案詢後將依刑法妨害自由、違反毒品危害防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦。
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