屏警選前掃黑斬金流 毒駕移送5個月來達157件

屏東檢警為防堵非法地下金融、淨化選前治安，5月執行地下非法金融查緝專案，並查扣現金新台幣492萬多元；另外，統計今年5個月以來，已移送毒駕案件157件。

屏東縣警察局今天舉行「選前全面掃蕩地下金融犯罪成果展示記者會」，統計今年至今2次掃黑專案，成功檢肅治平目標5名、共犯46名，查扣現金2181萬多元及3輛百萬名車；而5個月以來並移送毒駕案件157件。

另外，5月執行地下非法金融查緝專案，屏東警方查獲網路賭博、地下錢莊及地下匯兌案件共15件、44人，查扣現金492萬多元。目前為止共查獲詐欺案件230件、詐欺集團案件8件、83人，成功攔阻詐騙25件、攔阻金額達1452萬餘元，展現警方打擊犯罪與守護民眾財產安全成果。

縣長周春米會中表示，近期社會高度關注毒駕議題，自民國112年起持續挹注相關經費，加強毒駕查緝及科技執法作為，呼籲駕駛朋友共同維護用路人交通安全。

周春米說，隨著網路社群發展，地下博弈逐漸轉向網路經營模式，不僅吸引年輕族群、學生等涉入，更可能衍生暴力討債等治安問題，將持續強化查緝網路博弈、地下金融及地下匯兌等犯罪行為，只要涉及危害社會秩序及民眾生命財產安全，都將全力查辦。

屏東縣警察局長甘炎民表示，年底將面臨選舉，非法金流與選舉賭盤可能影響選舉公平及治安穩定，將針對相關犯罪集團從源頭阻斷犯罪資金流動。

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