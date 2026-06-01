快訊

黃仁勳傳5日訪韓…這次不吃炸雞啤酒「改嗑這道美食」 還將赴韓職開球

遭販嬰赴澳46年…凡妮莎返台尋根終圓夢 今如願獲台灣護照

AI需求升溫！黃仁勳將訪問南韓 深化與韓國科技產業合作

聽新聞
0:00 / 0:00

屏警選前掃黑斬金流 毒駕移送5個月來達157件

中央社／ 屏東縣1日電

屏東檢警為防堵非法地下金融、淨化選前治安，5月執行地下非法金融查緝專案，並查扣現金新台幣492萬多元；另外，統計今年5個月以來，已移送毒駕案件157件。

屏東縣警察局今天舉行「選前全面掃蕩地下金融犯罪成果展示記者會」，統計今年至今2次掃黑專案，成功檢肅治平目標5名、共犯46名，查扣現金2181萬多元及3輛百萬名車；而5個月以來並移送毒駕案件157件。

另外，5月執行地下非法金融查緝專案，屏東警方查獲網路賭博、地下錢莊及地下匯兌案件共15件、44人，查扣現金492萬多元。目前為止共查獲詐欺案件230件、詐欺集團案件8件、83人，成功攔阻詐騙25件、攔阻金額達1452萬餘元，展現警方打擊犯罪與守護民眾財產安全成果。

縣長周春米會中表示，近期社會高度關注毒駕議題，自民國112年起持續挹注相關經費，加強毒駕查緝及科技執法作為，呼籲駕駛朋友共同維護用路人交通安全。

周春米說，隨著網路社群發展，地下博弈逐漸轉向網路經營模式，不僅吸引年輕族群、學生等涉入，更可能衍生暴力討債等治安問題，將持續強化查緝網路博弈、地下金融及地下匯兌等犯罪行為，只要涉及危害社會秩序及民眾生命財產安全，都將全力查辦。

屏東縣警察局長甘炎民表示，年底將面臨選舉，非法金流與選舉賭盤可能影響選舉公平及治安穩定，將針對相關犯罪集團從源頭阻斷犯罪資金流動。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

屏東 毒駕

延伸閱讀

毒駕害人 刑事局：全國緝毒專案6天查獲毒駕案581件

彰化千劑毒品唾液快篩劑再投入執法 警局公布22名毒駕酒駕累犯照

「喪屍煙彈」毒駕頻傳 擬修法罰持有電子煙、稽查104萬件開罰9.2億

影／連偷冷氣室外機被捕 清水警查獲2竊嫌再追出1嫌毒駕

相關新聞

嘉市半年查獲毒駕130件、2人收押 將公布10年內累犯姓名照片

近期國內發生多起毒駕肇事致死案件，嘉義市警局宣示對毒駕採取「零容忍」立場，自去年11月全國啟動毒駕快篩至今，已查獲130件、2人收押，並將依法公布10年內二次累犯及拒測累犯的姓名與照片。局長陳明志表示，打擊毒品與毒駕的決心貫徹如一，不法分子切勿心存僥倖。

選前掃黑查金流 屏警破獲地下錢莊借貸破億元、喪屍煙彈分裝場

屏東縣警局今說明近半年打擊詐欺、掃黑、肅槍、緝毒與地下金融犯罪等破獲案件。其中有被害人因公司資金周轉不靈，竟在金融業者的對接下找到地下錢莊，借貸竟高達1.3億元，加上高利貸利滾利，光是利息逾百萬元，遭受言語恐嚇等威脅報警求救。

男遭押入西門町某旅館！ 警持槍破門見8人躲一房還藏毒

鄭姓男子疑涉金錢糾紛，今午遭8名男子拉近台北市萬華區成都路上某旅館，民眾見狀報警處理，員警上門發現鄭男剛被釋放，調閱監視器畫面查出涉案8人躲在同一客房內，還陸續查獲毒品依托咪酯、安非他命等證物，全數帶返調查，初步將朝毒品、妨害自由等罪方向偵辦。

彰警擴大執行毒駕零容忍 溪湖警兩天抓兩件移送偵辦

彰化縣今年5月發生兩起毒駕釀4死慘劇，警察局及各分局強化「毒駕零容忍」勤務，溪湖警分局在5月最後兩天查獲兩起施用第二級毒品安非他命的毒駕，都依公共危險及毒品等罪嫌移送偵辦。

毒駕逆向撞死七旬婦 彰檢提起公訴移請國民法官庭審理

今年4月清明連假期間，彰化縣陳姓男子毒駕撞人致死，彰化地檢署偵查終結，認陳男涉有施用毒品駕駛動力交通工具及殺人未必故意等罪嫌，提起公訴，人犯移審由彰化地方法院國民法官庭審理。

持續嚴查毒駕不法 北檢再預防性聲押2毒蟲獲准

為持續嚴查毒駕不法，台北地檢署於5月28日、5月30日分別查獲張姓女子、徐姓男子施用毒品後別騎車、開車上路，檢察官訊問後認2人毒駕明確，且有反覆實施之虞，向法院聲請預防性聲請羈押獲准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。