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毒駕修法啟動罰更重 法務部：依托咪酯擬列一級毒品

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

<a href='/search/tagging/2/毒駕' rel='毒駕' data-rel='/2/141946' class='tag'><strong>毒駕</strong></a>示意圖。圖／AI生成
毒駕示意圖。圖／AI生成

毒駕對民眾生命安全及社會治安構成重大威脅；法務部今表示，正加速推動相關法律修正案，有關施用「依托咪酯」駕駛氾濫，則擬將毒品物質由二級毒品升為一級，以嚇阻犯罪行為。

法務部說，就毒駕採取7項作為，包括一、積極推動修法，嚴懲毒駕行為：已於上月29日召開專家學者諮詢會議，朝向將毒駕與酒駕行為分別規範的修法方向，將儘速提出修正草案，就毒駕行為全面提高法定刑度，並嚴格假釋門檻，增訂義務沒收規定。

二、持續溯源斷根，澈查毒品犯罪網路：毒品危害防制條例經二次修正，就製造、運輸、販賣毒品行為，依毒品分級為層級化處罰規定，最重法定刑為死刑；就製造、運輸、販賣混合式毒品行為，加重其刑至二分之一。

三、檢討毒品分級，建立預警機制：法務部將於本月召開毒品審議委員會，討論將「依托咪酯」類毒品從第二級毒品升級為第一級毒品，如經審議通過並經公告，就製造、運輸、販賣、持有或施用是類毒品行為的刑責將大幅提高，以有效嚇阻犯罪。

四、落實毒品戒癮治療，抑制再犯，穩定復歸：依據「新世代反毒策略行動綱領」毒品防制策略，對於製造、運輸、販賣等供給毒品者，依法從嚴追訴及處罰；對於單純施用毒品者，結合醫療、司法及社政資源等建構戒癮治療處遇機制，全面協助毒品施用者戒除毒癮。

五、積極與司法院研商成少共犯程序處理事宜，避免程序割裂造成偵查斷點：法務部多次與司法院協商修正少年事件處理法，於少年移送前程序章節增訂檢察官角色，以解決執法困境，已獲司法院共識，將儘速提出修正草案。

六、強化毒品檢驗量能：行政院及法務部多次召開專案會議，盤點相關單位之檢驗需求及量能，提出具體規畫，預計相關計畫在行政院核定後，將可滿足檢驗量能之需求。

七、檢討修正毒品危害防制條例，強化規範密度：為防制毒品氾濫，使各主管機關對於所屬或監督的特定人員及早發現可能施用毒品情形，正研議修正毒品危害防制條例，使各主管機關得使用唾液快篩方式進行相關檢驗。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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毒駕 法務部 修法

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