數發部防堵毒駕 要求電商平台強化違禁品審核與下架

近期毒駕事件頻傳，數發部今天表示，針對毒品等禁止販售的違禁品，定期彙整各主管機關提供的關鍵字，要求電商平台強化上架前主動審核、迅速下架；同時，數發部建立跨部會聯防平台，作為快速下架通道，並導入人工智慧（AI）數位工具及專案巡檢機制，協助各部會稽查高風險違禁品。

近來民眾吸食俗稱「喪屍煙彈」的第二級毒品依托咪酯違法上路事件頻傳，引發關注。民進黨立委陳培瑜、吳思瑤、范雲上午在立法院舉行「拒絕喪屍上路！跨部會出擊，全面終結毒駕亂象」記者會，提出「抓得快、驗得準」、「修法規、嚴處罰」、「斷金流、封網域」、「深研究、重防護」等4大面向，盼遏止毒駕亂象。

數發部數產署發布新聞稿說明，依托咪酯等毒品屬於法令明文規定不得製造、輸入或販售的「禁止販售」商品，為防杜此類違禁品上架，數發部會定期彙整各主管機關提供的違法商品關鍵字，強力要求電商平台在上架前主動審核、上架後加強巡查。數發部也持續督促平台業者善盡責任，若發現違反法規的商品，業者負有審核下架義務，維持網路購物環境健全。

數發部表示，在DNS RPZ（回應政策區域）參考程序納入預防性下架新興毒品、電子煙不法網站的處理機制，自民國114年7月7日起2年內，依據「毒品危害防制條例」與「菸害防制法」進行處分的主管機關，可依行政執行法第36條規定，運用DNS RPZ自律機制，阻擋國內使用者瀏覽違法網站。

數發部強調，面對新興毒品透過網路平台不斷變異的銷售手段，將跨部會合作，持續精進AI技術應用、聯防機制等管理措施，從源頭強化管理，阻絕毒品在網路上流通販售，並攜手電商平台業者、產業公協會及各部會力量，共同守護民眾的人身及健康安全。