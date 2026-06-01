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彰警擴大執行毒駕零容忍 溪湖警兩天抓兩件移送偵辦

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣今年5月發生兩起毒駕釀4死慘劇，警察局及各分局強化「毒駕零容忍」勤務，溪湖警分局在5月最後兩天查獲兩起施用第二級毒品安非他命的毒駕，都依公共危險及毒品等罪嫌移送偵辦。

溪湖警分局今表示，剛從警校專業分發到基層服務的女警，5月30日執行巡邏勤務時發現一輛機車沒後照鏡，上前攔查後再發現機車懸掛它車車牌，徵得騎機車的73歲楊姓男子同意後搜查，在他身上找到1包安非他命，楊男經毒品唾液檢驗呈陽性反應。

賴男被檢出唾液檢驗呈陽性反應後，竟脫口而出說，十多天前他也被攔檢，當時沒驗出施用「安仔」，心裡直覺「好佳哉」，怎麼這次被驗出。女警對賴男毒駕有恃無恐，應接受嚴懲以免害己可能害人。

另在5月31日下午員警巡邏時，看見一名男子騎機車左右搖晃、行車不穩，上前攔查後發現他神情恍惚，騎機車的51歲賴姓男子坦承吸食安非他命，經檢驗唾液呈陽性反應。

溪湖警分局表示，毒品會嚴重影響駕駛判斷力及反應能力，毒駕危害和酒駕一樣，警方將持續加強查緝毒品，到交通要道及施用毒品人口經常出入地點取締毒駕，民眾若發現有人施用毒品或毒駕，可向警分局舉報。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化縣溪湖警分局巡邏警網在路上看見賴男騎機車搖晃。圖／民眾提供
彰化縣溪湖警分局巡邏警網在路上看見賴男騎機車搖晃。圖／民眾提供

毒駕 安非他命 彰化縣

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