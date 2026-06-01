聽新聞
0:00 / 0:00
毒駕逆向撞死七旬婦 彰檢提起公訴移請國民法官庭審理
今年4月清明連假期間，彰化縣陳姓男子毒駕撞人致死，彰化地檢署偵查終結，認陳男涉有施用毒品駕駛動力交通工具及殺人未必故意等罪嫌，提起公訴，人犯移審由彰化地方法院國民法官庭審理。
起訴書指出，陳男今年4月3日在住處施用第二級毒品甲基安非他命，上午11點駕駛小貨車沿彰化縣鹿港鎮中山路由西往東方向行駛，看見員警巡邏車在後執行勤務，一時心慌竟違規闖越紅燈逃離。
警車發現前車闖紅燈，員警認為有異狀，按警笛示意停車受檢，未料陳男加速逃逸，在鹿港鎮泉州街跨越分向限制線，衝進對向車道超車，自後方追撞70多歲施粘婦人騎乘的機車，粘男被撞倒地，陳男不但沒停車，還加速輾越施粘婦人身體後駛離，施粘婦人送醫傷重不治。
車禍事故發生後，警方循線在同日下午查獲陳男躲藏處，持彰檢核發強制採尿同意書採集尿液送驗，檢出安非他命（濃度值0.598ug/mL）、甲基安非他命（濃度值5.755ug/mL）陽性反應，均達行政院所公告的品項及濃度值以上。全案經彰檢檢察官張宜群指揮鹿港警分局偵查終結，依涉犯不能安全駕駛動力交通工具、殺人等罪嫌，提起公訴，並請求法院將陳男兩行為分論併罰。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。