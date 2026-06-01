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持續嚴查毒駕不法 北檢再預防性聲押2毒蟲獲准

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

為持續嚴查毒駕不法，台北地檢署於5月28日、5月30日分別查獲張姓女子、徐姓男子施用毒品後別騎車、開車上路，檢察官訊問後認2人毒駕明確，且有反覆實施之虞，向法院聲請預防性聲請羈押獲准。

檢方調查，張姓女5月28日下午5點42分，騎乘普通重型機車誤上國道3號高速公路、南向22.3公里外側車道，並自撞外側施工廊道肇事，被國道警察局第九公路警察大隊查獲；另徐姓男5月30日凌晨1點多，駕車行經萬華區康定路38號前，因形跡可疑，遭萬華分局查獲。

張女、徐男經施以毒品唾液試劑快篩，張女呈二級毒品安非他命陽性反應，徐男呈一、二級毒品海洛因、安非他命陽性反應，警方逮捕移送地檢署後，檢察官認被告涉犯刑法第185條之3第1項第4款危險駕駛罪嫌重大，且有反覆實施毒駕之虞，向法院聲請羈押獲准。

毒駕害命事件頻傳，法務部為落實嚴懲毒駕刑事政策，已研擬修法全面提高處罰刑度，並著手研議義務沒收行為人所使用的車輛。台灣高檢署5月26日請各地檢署，對於毒駕案件，應依刑事訴訟法第101條之1修正後規定，積極聲請羈押，以強化嚇阻效果。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

為持續嚴查毒駕不法，台北地檢署再聲押2毒蟲獲准。圖／警方提供
為持續嚴查毒駕不法，台北地檢署再聲押2毒蟲獲准。圖／警方提供

毒駕 北檢 毒品

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