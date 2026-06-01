嘉市半年查獲毒駕130件、2人收押 將公布10年內累犯姓名照片

近期國內發生多起毒駕肇事致死案件，嘉義市警局宣示對毒駕採取「零容忍」立場，自去年11月全國啟動毒駕快篩至今，已查獲130件、2人收押，並將依法公布10年內二次累犯及拒測累犯的姓名與照片。局長陳明志表示，打擊毒品與毒駕的決心貫徹如一，不法分子切勿心存僥倖。

市警局依據嘉義監理站提供的資料，彙整毒駕累犯照片及全名，作為社會安全宣導與新聞發布依據。依據道路交通管理處罰條例第35條規定，毒駕行為人將面臨罰鍰、吊扣或吊銷駕駛執照、車輛移置保管等處分，累犯者則依法公布其違法事實，提醒民眾勿以身試法。

施用毒品會嚴重影響駕駛人的判斷能力、反應速度及注意力，極易因精神恍惚、反應遲緩或操作失控而造成交通事故。為有效防制危險駕駛行為再度危害社會，刑事訴訟法預防性羈押新制已將反覆實施毒駕等重大危害公共安全犯罪納入適用範圍，對於有事實足認具再犯之虞者，檢察官得依法向法院聲請羈押。

市警局目前已備足快篩試劑，持續透過唾液快篩、熱點部署及線上巡邏攔查，提升第一線同仁即時辨識與查緝能量。陳明志呼籲全體市民，若發現疑似吸毒、毒駕或其他危害道路安全的情形，請立即撥打110通報警方，共同為嘉義市打造安全、無毒的用路環境。

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