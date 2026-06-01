快訊

談判遲遲沒結果…伊朗外交部發言人：美不斷改變立場提新要求

黃仁勳一拿它股價就漲停！1分鐘灌7000多張 現場驚見手機都是「下單畫面」

房市冷淡期到…迎接史上最慘五月 六都買氣寫改制以來新低

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市半年查獲毒駕130件、2人收押 將公布10年內累犯姓名照片

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

近期國內發生多起毒駕肇事致死案件，嘉義市警局宣示對毒駕採取「零容忍」立場，自去年11月全國啟動毒駕快篩至今，已查獲130件、2人收押，並將依法公布10年內二次累犯及拒測累犯的姓名與照片。局長陳明志表示，打擊毒品與毒駕的決心貫徹如一，不法分子切勿心存僥倖。

市警局依據嘉義監理站提供的資料，彙整毒駕累犯照片及全名，作為社會安全宣導與新聞發布依據。依據道路交通管理處罰條例第35條規定，毒駕行為人將面臨罰鍰、吊扣或吊銷駕駛執照、車輛移置保管等處分，累犯者則依法公布其違法事實，提醒民眾勿以身試法。

施用毒品會嚴重影響駕駛人的判斷能力、反應速度及注意力，極易因精神恍惚、反應遲緩或操作失控而造成交通事故。為有效防制危險駕駛行為再度危害社會，刑事訴訟法預防性羈押新制已將反覆實施毒駕等重大危害公共安全犯罪納入適用範圍，對於有事實足認具再犯之虞者，檢察官得依法向法院聲請羈押。

市警局目前已備足快篩試劑，持續透過唾液快篩、熱點部署及線上巡邏攔查，提升第一線同仁即時辨識與查緝能量。陳明志呼籲全體市民，若發現疑似吸毒、毒駕或其他危害道路安全的情形，請立即撥打110通報警方，共同為嘉義市打造安全、無毒的用路環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

嘉市警宣示毒駕零容忍立場 ，依法公布10年內累犯姓名照片。圖／警方提供
嘉市警宣示毒駕零容忍立場 ，依法公布10年內累犯姓名照片。圖／警方提供

嘉義 毒駕

延伸閱讀

彰化千劑毒品唾液快篩劑再投入執法 警局公布22名毒駕酒駕累犯照

毒駕擬吊銷駕照3年不得考 乘客連坐罰、吸毒沒開車駕照也會被吊銷

交通部擬修法重罰毒駕 直接吊銷駕照、3年內不得再考領

刑訴法修正預防性羈押嚴打毒駕 新北檢上路至今羈押 17 人

相關新聞

毒駕害人 刑事局：全國緝毒專案6天查獲毒駕案581件

近來毒駕問題社會矚目，警方表示已從「源頭斷毒」、「即時攔阻」及「強化執法」三面向打擊毒駕，未來也將配合法務部、交通部、衛福部等機關推動精進相關制度，全力防堵毒駕犯罪。

彰警擴大執行毒駕零容忍 溪湖警兩天抓兩件移送偵辦

彰化縣今年5月發生兩起毒駕釀4死慘劇，警察局及各分局強化「毒駕零容忍」勤務，溪湖警分局在5月最後兩天查獲兩起施用第二級毒品安非他命的毒駕，都依公共危險及毒品等罪嫌移送偵辦。

毒駕逆向撞死七旬婦 彰檢提起公訴移請國民法官庭審理

今年4月清明連假期間，彰化縣陳姓男子毒駕撞人致死，彰化地檢署偵查終結，認陳男涉有施用毒品駕駛動力交通工具及殺人未必故意等罪嫌，提起公訴，人犯移審由彰化地方法院國民法官庭審理。

持續嚴查毒駕不法 北檢再預防性聲押2毒蟲獲准

為持續嚴查毒駕不法，台北地檢署於5月28日、5月30日分別查獲張姓女子、徐姓男子施用毒品後別騎車、開車上路，檢察官訊問後認2人毒駕明確，且有反覆實施之虞，向法院聲請預防性聲請羈押獲准。

嘉市半年查獲毒駕130件、2人收押 將公布10年內累犯姓名照片

近期國內發生多起毒駕肇事致死案件，嘉義市警局宣示對毒駕採取「零容忍」立場，自去年11月全國啟動毒駕快篩至今，已查獲130件、2人收押，並將依法公布10年內二次累犯及拒測累犯的姓名與照片。局長陳明志表示，打擊毒品與毒駕的決心貫徹如一，不法分子切勿心存僥倖。

他凌晨開車至海安商圈買毒 路邊違停警盤查竟撞開警車逃逸

36歲黃姓男子凌晨開車在台南市海安商圈購買毒品愷他命後，將車停在紅線打開檢視，員警上前盤查，明顯聞到毒品氣味，要求黃下車；黃竟將二輛擋在前方的警用機車強行撞開，丟下毒品包逃逸，事後被警方逮捕到案。台南地院依妨害公務、毒品罪各判刑6月。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。