他凌晨開車至海安商圈買毒 路邊違停警盤查竟撞開警車逃逸

36歲黃姓男子凌晨開車在台南市海安商圈購買毒品愷他命後，將車停在紅線打開檢視，員警上前盤查，明顯聞到毒品氣味，要求黃下車；黃竟將二輛擋在前方的警用機車強行撞開，丟下毒品包逃逸，事後被警方逮捕到案。台南地院依妨害公務、毒品罪各判刑6月。可上訴。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，黃姓男子去年7月13日凌晨1時許，開著租來的車前往中西區海安路向暱稱「小林」的人以6千元價格購買愷他命1包（純質淨重約8.772公克）後，凌晨2時許黃將車臨停在忠義路旁紅線，檢視毒品；轄區第二警分局民權派出所員警巡邏經過，上前盤查。

員警在黃打開車窗時，聞到一股明顯毒品氣味，要求黃下車受檢，交出手煞車旁疑似為毒品的透明白色粉晶體1包；黃先假意配合受檢，隨即發動車輛加速逃逸，並撞開擋在前方的二輛警用機車，導致一輛機車右側車身受損、一輛左後保桿擦損，逃離時將愷他命包丟下。

案經警方攔截圍捕，循線將黃逮捕到案，偵訊時，黃承認犯行；台南地院認定，黃觸犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪、持有第三級毒品純質淨重5公克以上之罪，二罪犯意個別，行為互殊，分論併罰。

法院審酌，黃無視於毒品對自身健康戕害及國家杜絕毒品犯罪禁令，違法持有第三級毒品，且於員警依法執行職務時，無視員警所表徵公權力，以及員警生命、身體安危，竟駕車逃逸而妨害員警執行公務，並擦撞警用巡邏機車，所犯二罪，各判刑6月。

法院說明，因黃尚涉犯多件竊盜、違反毒品危害防制條例等案件，應待全部確定後，再由檢察官聲請裁定定應執行刑，因此不予定其應執行刑。

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