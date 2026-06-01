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凌晨開車未開頭燈 警攔查發現竟是毒品通緝犯且毒駕上路 法官裁定羈押

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

游姓女子凌晨開車未開啟頭燈，員警攔查發現她是毒品通緝犯，還持有毒品依托咪酯煙彈等毒物，將她移送法辦。基隆地檢署今天表示，游女涉嫌毒駕，並有反覆實施及逃亡之虞，向基隆地方法院聲押，法官審理後裁准。

基隆警二分局和一路派出所副所長林思源和警員呂佳駿，5月31凌晨2時許巡邏時，在和平橋時發現有輛自小客貨車未開啟頭燈，攔停盤查發現開車的50歲游女涉犯2件毒品案，分遭基隆地檢署和基隆地方法院通緝。

員警在游女的背包內，查獲第2級毒品安非他命1小包，毛重2.89公克、第2級毒品依托咪酯煙彈6顆、依托咪酯煙油6瓶、依托咪酯粉末1小包，毛重0.31公克，以及電子菸桿8支。

游女接受毒品唾液快篩，呈現愷他命、安非他命及嗎啡陽性反應，且未通過觀測紀錄表。警方依規定採集尿液送驗，並依違反毒品危害防制條例、涉犯公共危險罪移送基隆地檢署偵辦；游女因案遭通緝，一併解送歸案。

基隆地檢署今天表示，檢察官偵訊游女後，認為她有多項毒品前科，仍施用毒品後開車上路，漠視施用毒品後駕車危害，並有反覆實施之虞。游女是通緝犯，也足認有逃亡之虞，向基隆地院聲請羈押，法官審理後裁准羈押。

游姓女子凌晨開車未開啟頭燈，員警攔查發現她是毒品通緝犯，且涉嫌毒駕。檢察官偵訊後聲押，法官審理後裁准。聯合報資料照
游姓女子凌晨開車未開啟頭燈，員警攔查發現她是毒品通緝犯，且涉嫌毒駕。檢察官偵訊後聲押，法官審理後裁准。聯合報資料照

毒品 通緝 基隆

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